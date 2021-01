Team Esbjerg spillede uafgjort mod Holstebro, mens Odense Håndbold vandt i den bedste danske håndboldrække.

Team Esbjergs håndboldkvinder havde store problemer ude mod Holstebro i den bedste danske række onsdag aften. Og det endte med at gå galt for topholdet.

Trods en solid føring på 22-18 lykkedes det Holstebro at score fire gange i træk uden modsvar fra Team Esbjerg. Dermed endte kampen overraskende 22-22.

Holstebro var godt med i det meste af kampen, men det lignede til slut en komfortabel sejr til Team Esbjerg.

Foran med fire mål gik alt dog alligevel galt mod Holstebro, der indtil udligningen havde været bagud i hele kampen.

Holstebro havde tidligere i anden halvleg advaret om holdets kvaliteter ved at reducere til 16-17.

Og da Holstebro senere fik reduceret til 21-22 kom der for alvor spænding i det sidste minut.

Der resterede kun lidt over et halvt minut, og Team Esbjerg havde bolden og skulle bare have tiden til at gå.

Team Esbjerg-træner Jesper Jensen tog en timeout med 29 sekunder tilbage og brugte lang tid på at forklare taktikken. Men uden held.

Ti sekunder senere mistede Team Esbjerg bolden, og Holstebro-træner Pether Krautmeyer tog en timeout med 13 sekunder tilbage.

Det lykkedes få sekunder før tid at få udlignet til slutresultatet 22-22 og dermed pointdeling.

Team Esbjerg topper fortsat tabellen med 26 point, men nu er Odense Håndbold og Viborg HK placeret side om side med Team Esbjerg med lige så mange point efter 15 kampe.

Odense Håndbold vandt tidligere onsdag overbevisende med hele 33-23 på hjemmebane over Randers HK.

Og der blev spillet yderligere to kampe onsdag aften.

Nykøbing Falster vandt på hjemmebane over Vendsyssel med cifrene 32-24.

Herning-Ikast havde store problemer i hjemmesejren på 29-28 mod Silkeborg-Voel, som missede et straffekast til allersidst.

Silkeborg-Voels Eira Aune missede sit straffekast på hjemmeholdets formstærke keeper Sabine Englert, som på den måde blev en slags matchvinder sammen med holdkammeraten Ingvild Bakkerud, der havde scoret det afgørende mål til 29-28.

/ritzau/