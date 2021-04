Med en sejr over København Håndbold blev Team Esbjerg semifinaleklar. København kan ikke gå videre.

Halvdelen af de fire semifinalister i Bambusa Kvindeligaens slutspil kom lørdag på plads.

Her tog Team Esbjerg på udebane en overbevisende sejr over København Håndbold på 33-25. Resultatet betyder, at vestjyderne er sikre på at gå videre i jagten på endnu et mesterskab.

De kan også juble i det midtjyske, for Esbjergs sejr betyder samtidig, at Herning-Ikast også er sikker på at avancere fra slutspilsgruppe 1.

Kort efter Esbjergs sejr lørdag fik Herning-Ikast endnu mere at juble over, da lokalrivalerne fra Silkeborg-Voel blev nedlagt med 37-27 i den anden kamp i gruppen denne weekend.

Team Esbjerg og Herning-Ikast kan nu bruge de to sidste kamprunder - der blandt andet byder på et opgør mellem de to hold - på at kæmpe om førstepladsen i gruppen.

Esbjerg har vundet det danske mesterskab de seneste to sæsoner. I sidste sæson blev det dog afgjort på skrivebordet, da ligaen blev lukket ned før tid på grund af coronapandemien.

København holdt sig til i starten af opgøret mod Esbjerg, men cirka midtvejs i første halvleg begyndte gæsterne at trække fra. Der stod 16-12 i vestjysk favør ved pausen.

I anden halvleg forduftede spændingen hurtigt. Esbjerg var i fuld kontrol og lod aldrig København gøre forskellen mindre end fire mål.

/ritzau/