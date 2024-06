Henny Reistad og Nora Mørk gik forrest, da Esbjerg sikrede sig Champions League-bronze med sejr over Metz.

Team Esbjerg sikrede sig søndag for første gang en plads i Champions Leagues top-3 med en sejr over Metz i MVM Dome i Budapest.

37-33 vandt vestjyderne over det franske hold efter en åben slagudveksling med masser af mål og knap så meget prangende forsvarspil.

De norske stjerner Henny Reistad og Nora Mørk scorede hver 13 mål for Esbjerg.

Det var tredje år i træk, at Esbjerg efter et semifinalenederlag skulle spille om bronzen, og altså første gang det endte med sejr.

Det var en passende afskedsgave til cheftræner Jesper Jensen, som efter syv års tjeneste nu stopper for at hellige sig tjansen som dansk landstræner. Han bliver afløst af svenske Tomas Axner.

I semifinalen mod ungarske Györ lørdag brugte Henny Reistad 29 minutter på at få scoret det første af sine fem mål. Søndag havde hun scoret fem mål efter sølle ti minutters spil.

Opskriften var tæt på den samme hver gang. Metz stod langt tilbage i sit centrale forsvar, og det udnyttede den norske stjerne til at stige til vejrs eller med rappe fodfinter slide sig fri og kanonere bolden i nettet.

Modsat lørdag tog vestjyderne ingen lange scoringspauser, men til gengæld var der også åben hus i den anden ende i perioder.

Det gav en første halvleg med masser af mål, og tre gange Esbjerg-føringer på tre mål. Efter 30 minutter stod den dog 18-18 efter blandt andet 10 Reistad-træffere.

For Metz var især tyske Alina Grijseels og danske Kristina Jørgensen offensive drivkræfter, og i anden halvleg var de stærkt medvirkende til, at Metz et par gange var oppe at føre med to mål.

Esbjerg skiftede dog gear igen, og takket være blandt andre en pivskarp Nora Mørk, der omsatte ni af ni mulige straffekast, trak vestjyderne fra i kampens sidste ti minutter.

For Metz var ud over Kristina Jørgensen også landsholdskollegerne Louise Burgaard og Anne Mette Hansen i aktion. De bidrog med henholdsvis et og fire mål, mens Jørgensen nåede op på seks træffere.

Ungarske Györ og den tyske overraskelse Bietigheim dyster fra klokken 18 om Champions League-titlen.

