Team Esbjerg slog Herning-Ikast med 26-24 og har nu vundet alle 11 ligakampe i indeværende sæson.

Team Esbjerg marcherer mod en sikker sejr i HTH Ligaens grundspil.

Tirsdag aften vandt holdet for 11. gang i lige så mange ligakampe i denne sæson, da topkampen mod Herning-Ikast blev vundet med 26-24.

Sejren bringer Jesper Jensens mandskab hele seks point foran Herning-Ikast, der sammen med Odense Håndbold er de nærmeste forfølgere til de suveræne vestjyder. Fynboerne har dog spillet en kamp færre end de to topkonkurrenter.

Ud over en sejr mod en direkte rival var sejren også vigtig, fordi den fungerede som en revanche for et omdiskuteret Esbjerg-nederlag i pokalturneringen til netop Herning-Ikast.

Da holdene mødtes i slutningen af september, var der problemer med en timeoutknap i slutfasen. Problemerne var ifølge Esbjerg-holdet medvirkende til, at Herning-Ikast vandt den tætte kamp, hvilket Team Esbjerg i to forsøg har forsøgt at få omgjort, men klubbens protester er blevet afvist.

Selv om Team Esbjerg på intet tidspunkt var bagud i tirsdagens topbrag, lå sæsonens første pointtab i ligasammenhæng alligevel og lurede ind til langt ind i anden halvleg.

Efter en Esbjerg-føring på fem mål i første halvlegs slutfase var holdene lige ved 15-15 lidt over seks minutter inde i anden halvleg.

Gæsterne var med indtil 19-19 et kvarter før tid, før Esbjerg kynisk straffede nogle unødvendige midtjyske fejl og scorede fire mål i træk.

Det hul fik Herning-Ikast aldrig lukket, for i slutfasen tog Esbjerg-målmand Rikke Poulsen fra, som hun har haft for vane ofte før i denne sæson. Derfor var kampens sidste minutter mindre spændende, end slutresultatet antyder.

På en dag, hvor stjernen Estavana Polman brændte uvant mange skud, var det Sonja Frey, Marit Jacobsen og Kristine Breistøl, der scorede flest mål på de vigtige tidspunkter for Team Esbjerg.

