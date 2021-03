Odense Håndbold kan onsdag aften selv afgøre, om fynboerne bliver etter i grundspillet hjemme mod Viborg HK.

Spændingen i den bedste danske håndboldrække for kvinder er intakt før onsdagens 26. spillerunde. Det er samtidig sidste runde i grundspillet.

Der er meget på spil for nummer et, to og tre, som skal forsøge at sikre sig så mange point som muligt i slutspillet.

De to bedste hold tager to point med videre, mens der er et enkelt point til nummer tre og fire.

Odenses håndboldkvinder, som onsdag tager imod Viborg HK, fører rækken med 46 point. Team Esbjerg har 44 point på andenpladsen. Viborg er nummer tre med 42 point.

Herning-Ikast er sikker på at blive nummer fire og har dermed ikke noget på spil i onsdagens kamp ude mod Skanderborg.

Team Esbjerg, som hjemme møder Randers HK, kan til gengæld blive både nummer et, to eller tre afhængig af resultaterne.

Med en sejr til Team Esbjerg og et nederlag til Odense, vil esbjergenserne tage førstepladsen på grund af holdenes indbyrdes regnskab.

Hvis Team Esbjerg taber, og Viborg vinder over Odense, så overtager viborgenserne andenpladsen.

- Det er vigtigst for os at få to point med over, så vi kan drømme om et mesterskab. Så vi er lidt ligeglade med kampen i Odense, siger Team Esbjerg-træner Jesper Jensen til klubbens hjemmeside.

Team Esbjerg har tabt to kampe og spillet to uafgjort i denne sæson. De resterende 21 kampe er vundet.

Det overgår Odense dog med 23 sejre. Fynboerne har tabt to gange, men endnu ikke spillet uafgjort.

Jesper Jensen ser især tilbage på januar, der bød på to uafgjorte kampe og et nederlag, som en kostbar måned.

- Overordnet set havde vi gerne købt et pointtab på seks inden sæsonen. Line Myers og Estavana Polman har været ude i hele sæsonen. Vi kæmpede lidt gennem julen, hvor vi så fik tilgang fra Nerea Pena.

- Januar var lidt dum, men der var en slutrunde inden og ingen tilskuere. Jeg synes, vi har klaret det godt og er meget tilfreds. Men at Odense har været dygtigere, må man bare tage hatten af for, siger han.

Alle syv ligakampe fløjtes i gang onsdag klokken 20.

