Team Esbjerg har afgivet en redegørelse til DHF, da klubben føler sig snydt af forsinket timeout-lyd.

Torsdag aften tabte Team Esbjerg med 25-26 til Herning-Ikast i kvindernes pokalkvartfinale, men det tabende hold fra Vestjylland har ikke opgivet at få noget ud af kampen, der endte i et dramatisk timeout-koks.

Fredag har Team Esbjerg afgivet sin redegørelse til Dansk Håndbold Forbunds disciplinærinstans for at understøtte den protest, der blev afgivet umiddelbart efter kampen.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Med godt 30 sekunder tilbage af kampen trykkede Esbjerg-træner Jesper Jensen på timeout-knappen, da hans spillere var i boldbesiddelse.

Men da timeout-signalet i hallen var forsinket, nåede Herning-Ikast at erobre bolden, så dommerne vurderede, at timeouten var ugyldig.

Da Herning-Ikast ikke fik noget ud af det næste angreb, var vestjyderne på bolden med få sekunder tilbage, og Jesper Jensen valgte igen at trykke på timeout-knappen.

Ifølge reglerne må trænerne blot tage en enkelt timeout inden for de sidste fem minutter af kampene. Derfor vurderede dommerne, at Herning-Ikast skulle tildeles et straffekast, hvilket blev afgørende.

- Vores retfærdighedssans er krænket meget, efter vi tog to rettidige timeouter inden for de sidste 35 sekunder og ikke fik nogen af dem. Den første på grund af en fejl i softwaren i et computersystem og den anden, fordi dommerne efter vores opfattelse ikke læste reglerne rigtigt, siger Jesper Jensen.

Ifølge TV2 Sport, der transmitterede kampen, var lyden i hallen forsinket i tre sekunder, skriver Team Esbjerg.

- Man bliver ramt, når softwaren ikke fungerer ordentligt. Det er synd for spillere, ledere, klub, tilhængere - og også Herning-Ikast.

- Det er ikke fair, at de skal have dårlig samvittighed, for de har gjort det rigtige og har vundet en håndboldkamp, siger Jesper Jensen.

Allerede lørdag skal Team Esbjerg igen i aktion, når Aalborg er modstanderen i HTH Ligaen.

/ritzau/