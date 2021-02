Team Esbjerg var bagud med tre mål midtvejs i anden halvleg, men vandt alligevel 29-27 ude over København.

Team Esbjerg er nyt tophold i Bambusa Kvindeligaen.

Med en sejr på 29-27 ude over København Håndbold mandag aften, går Esbjerg forbi Odense i toppen af rækken. Begge hold har 40 point, men fynboerne har en kamp i hånden og kan generobre førstepladsen tirsdag.

København Håndbold befinder sig fortsat på femtepladsen efter en misset mulighed for at avancere en plads i tabellen. Det så ellers godt ud for københavnerne et godt stykke ind i anden halvleg, men så tippede kampen Esbjergs vej.

I første halvleg var hjemmeholdet i front det meste af tiden, men formåede samtidig ikke at få esbjergenserne rystet af. Derfor var spændingen intakt efter de første 30 minutter, som endte 15-14.

Johanna Bundsen i det københavnske mål stod en forrygende første halvleg, og hun fortsatte de solide takter i anden halvleg, men måtte alligevel forlade banen som taber.

- Jeg mener, at vi kunne have slået Esbjerg i aften, men det formåede vi desværre ikke. Der er mange gode ting, vi kan tage med fra kampen, men jeg er selvfølgelig skuffet, for vi ville virkelig gerne have taget point i dag, siger målmanden til TV2 Sport.

I anden halvleg fik københavnerne hurtigt oparbejdet et forspring på tre mål - 18-15 - og Team Esbjerg-træner Jesper Jensen måtte trykke på timeoutknappen.

Med lidt forsinkelse havde hans dessiner den ønskede effekt, for Esbjerg begyndte at spise hjemmeholdets føring.

Med fem scoringer på stribe gik Esbjerg fra at være nede med 19-22 til at føre 24-22.

Så lugtede det i stedet af en udesejr, men hjemmeholdet formåede at komme tilbage i kampen og få udlignet.

Københavnerne sjuskede dog, da holdet havde muligheden for at tage føringen, og i slutfasen endte et mere kynisk Esbjerg-hold med at tage sejren.

/ritzau/