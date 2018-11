Team Esbjerg accepterer fejlkendelse og dropper protest og krav om omkamp mod Odense Håndbold.

Damehåndboldholdet Team Esbjerg kommer alligevel ikke til at nedlægge protest og forlange, at onsdagens tabte ligakamp mod Odense Håndbold spilles om.

Det siger vestjydernes cheftræner, Jesper Jensen, til TV2 Sport torsdag aften.

- Vi gør ikke mere ved sagen. Vi er blevet enige om, at vi gerne vil behandle andre, som vi selv vil behandles.

- Det vil sige, at hvis vi var i Odense for at spille og vandt, så var vi blevet ret trætte af, hvis det endte i en omkamp på grund af en forseelse, der skete ni minutter før tid, siger han til tv-stationen.

Onsdag tabte Team Esbjerg topkampen med 23-24, men det var en episode ved stillingen 20-20, som medførte den protest, som nu er trukket tilbage.

Efter en redning af Esbjerg-målvogter Sandra Toft samlede hun i løb bolden op på kanten af målfeltet og kastede den frem til en medspiller uden for feltet.

Det takserede dommerne til en fejl og gav Odense et frikast, hvilket Jesper Jensen efter kampen kaldte for en "klokkeklar fejlkendelse".

/ritzau/