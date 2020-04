Team Esbjergs bestyrelsesformand, Bjarne Pedersen, havde helst set håndboldsæsonen spillet til ende.

I Team Esbjerg er bestyrelsesformand Bjarne Pedersen ikke ligefrem begejstret, efter at en skrivebordsafgørelse tirsdag gav hans klub DM-guldet i kvindehåndbold.

- Vi har den opfattelse, at det ville være bedst for håndbolden som produkt at få færdigspillet ligaen under en eller anden form, for det ville gøre det nemmere for os at starte den nye sæson i forhold til sponsorer og dem, der er med til at betale gildet.

- Nu kommer der i stedet et langt tomrum uden kampe og uden klimaks, og det bliver sværere at få toget op i fart igen.

- Det er en meget kedelig situation både for os som klub og for sporten i almindelighed, siger Bjarne Pedersen.

Håndbolden blev indstillet 11. marts - i første omgang midlertidigt - på grund af coronakrisen.

På det tidspunkt var der afviklet 23 runder i HTH Ligaen, og Esbjerg toppede rækken med 40 point - foran Odense og Viborg, der stod noteret for henholdsvis 36 og 35 point. De to hold får tildelt sølv og bronze og en plads i EHF Cuppen sammen med pokalvinderen, Herning-Ikast Håndbold.

Team Esbjerg er med afgørelsen dansk mester for tredje gang på fem sæsoner og er Danmarks deltager i Champions League. Men festen udebliver.

- Hyldesten, byfesten, begejstringen blandt spillerne og sponsorerne får man ikke i denne sæson. Samtidig har flere af de virksomheder, som bakker os op, også selv noget at se til i coronakrisen. Så det bliver en vanskelig sæson for os og alle andre klubber næste år, siger Bjarne Pedersen.

Han respekterer afgørelsen, selv om han gerne havde set, at man gik til det yderste for at spille ligaen færdig.

- Men når nu man skulle træffe en afgørelse, er det vel egentlig fair nok at bruge stillingen, som den var ved udsættelsen.

- Vi er jo nødt til at kåre mestre og medaljevindere også i forhold til deltagelse i de europæiske turneringer i næste sæson, siger bestyrelsesformanden.

Team Esbjerg nåede at spille sig i kvartfinalerne i denne sæsons Champions League, hvor holdet står til at møde Buducnost over to kampe i juni, men Bjarne Pedersen forventer, at også den turnering bliver aflyst.

/ritzau/