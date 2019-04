København kom bedst fra start, men Team Esbjerg var klart bedst efter pausen og vandt første DM-semifinale.

Team Esbjerg er godt på vej mod DM-finalen i kvindehåndbold. Lørdag vandt vestjyderne med 30-25 over København Håndbold i den første semifinale.

Dermed er København - den forsvarende mester - pisket til at vinde hjemmekampen på onsdag for at fremtvinge en tredje og afgørende semifinale.

Vilde Ingstad blev Esbjerg-topscorer med syv mål, men hollænderen Estavana Polman spillede også en vital rolle. Nok skulle hun bruge 14 forsøg på at score fem gange, men til gengæld lagde hun op til hele otte mål.

Hos København var Anne Cecilie de la Cour flittigste målscorer med ligeledes syv træffere.

Hendes hold fik også den bedste start på opgøret, og kampuret viste bare 2 minutter og 28 sekunder, da Kelly Dulfer overlistede keeper Sandra Toft og bragte holdet på 3-0.

Udeholdet førte også 8-5, men så kom Esbjerg bedre med og begyndte at æde af forspringet. Line Jørgensen sørgede for fuld balance ved 11-11 efter 23 minutter.

Nu var jævnbyrdigheden stor og kampen ganske velspillet, og hjemmeholdet endte med at kunne holde pause med en spinkel føring på 16-15.

I anden halvleg løftede Esbjerg niveauet og udbyggede føringen. Efter 13 minutter sørgede Marit Røsberg Jacobsen for kampens første føring på fem mål, da hun scorede til 24-19, og København tog prompte timeout.

Det stoppede dog ikke Esbjergs dominans, og kort efter gjorde samme Røsberg Jacobsen det til 26-20.

København var aldrig nærheden af at skabe spænding derfra, og Esbjerg holdt en komfortabel føring hele vejen.

I den anden semifinale tørner Odense Håndbold og Herning-Ikast sammen senere lørdag eftermiddag.

/ritzau/