Team Esbjergs håndboldkvinder vandt den første kamp i Champions League, da holdet slog tyske Bietigheim.

Team Esbjerg kom godt i gang med gruppespillet i Champions League med en overbevisende sejr på 33-26 ude over tyske Bietigheim.

Det var den første kamp i gruppespillet for de to mandskaber, der spillede foran et begrænset antal tilskuere i Ludwigsburg på grund af coronapandemien.

Det tyske hold var kun foran i starten af kampen med føringer på 1-0 og 4-3. Men hurtigt fik Team Esbjerg-kvinderne sat sig tungt på opgøret.

Midtvejs i første halvleg kom Team Esbjerg foran 9-5, og tyskerne havde svært ved at følge med.

Jesper Jensens tropper dominerede kampen og var foran 19-12 ved pausen, og der kom aldrig for alvor spænding i opgøret.

Tværtimod trak Team Esbjerg fra i anden halvleg og kom foran med hele 29-18.

Der var klasseforskel i den første Champions League-kamp mellem de to hold i Tyskland.

Især højrefløjen Marit Røsberg Jacobsen og Mette Tranborg markerede sig flot for Team Esbjerg med mange mål og flere gode oplæg til scoringer.

Marit Røsberg Jacobsen blev kampens topscorer med otte mål.

Tyskerne fik dog reduceret en del gange, da danskerne slækkede lidt på det hele i slutningen af kampen, og så blev nederlaget en anelse mere hæderligt for det tyske hjemmehold.

/ritzau/