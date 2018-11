Det har haft stor prioritet for træner Jesper Jensen at holde på Sanna Solberg, og han har fået sin vilje.

Den norske landsholdsfløj Sanna Solberg fortsætter hos Team Esbjerg i den bedste danske håndboldliga.

Den 28-årige profil har indgået en toårig kontraktforlængelse, så aftalen med Esbjerg har udløb i sommeren 2021.

- Jeg ser ingen grund til at forlade en klub, hvor jeg har det så godt.

- Team Esbjerg har en målsætning om at tilhøre toppen af dansk håndbold og at spille Champions League, og det er også vigtige mål for mig, siger Sanna Solberg i en pressemeddelelse.

For Esbjerg-træner Jesper Jensen har det været vigtigt at få forlænget med nordmanden.

- Sanna er et kæmpefundament for vores måde at spille håndbold på, siger træneren.

Den norske venstrefløj har spillet 117 landskampe for Norge og været med til at vinde både VM og EM. Fra 30. november er hun også en del af det norske landshold, der i Frankrig skal forsvare EM-titlen.

Sanna Solberg kom til Esbjerg i sommeren 2017 fra Larvik i hjemlandet.

Team Esbjerg indtager en tredjeplads i HTH Ligaen efter 13 spillerunder.

