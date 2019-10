Det danske mesterhold hentede sine første to Champions League-point med en udesejr i Polen.

Team Esbjergs håndboldkvinder har taget det første, solide skridt i jagten på avancement i Champions League.

På udebane vandt det danske mesterhold med 28-22 over polske Perla Lublin og sikrede sig dermed sine første to point i gruppespillet.

I en gruppe, hvor de to storklubber Rostov-Don og CSM Bucuresti er favoritter til at sætte sig på de to øverste pladser, ligner det en direkte duel mellem det danske og polske hold om den sidste billet til næste runde.

Derfor var det en uhyre vigtig sejr, Jesper Jensens tropper hentede i Polen, men det krævede også, at holdet hævede niveauet markant efter en tung første halvleg.

Den tabte esbjergenserne nemlig 12-15 mod et polsk mandskab, der ellers viste sig at være til at tale med.

Målvogter Rikke Poulsen fik ikke meget hjælp af sin defensiv, og Team Esbjerg lignede ikke det hold, der har vundet alle sine første syv kampe i den hjemlige liga.

Men fra anden halvlegs start vendte billedet totalt. Esbjergenserne lavede halvlegens første fire mål og bragte sig foran 16-15.

Så var tonen slået an til en halvleg, hvor de danske mestre stille og roligt trak fra hjemmeholdet.

Bagkæden med Estavana Polman, Sonja Frey og Line Jørgensen fik sat spillet godt op, og så kunne det polske forsvar ikke stå imod.

Med sit sjette mål afsluttede Polman scoringen og gjorde det til 28-22 i kampens sidste sekund.

Dermed har Team Esbjerg to point efter to kampe, mens polakkerne er uden point i tabellen. Rostov-Don og CSM Bucuresti har begge tre point.

/ritzau/