En sejr søndag over nordmænd vil sende Esbjerg i kvartfinalen i CL og sikre økonomisk balance for deltagelsen.

Når en dansk fodboldklub kvalificerer sig til Champions League, regner det med millioner af kroner. Et sted mellem 100 og 150 af slagsen blot for at deltage.

Sådan forholder det sig ikke i håndbold. Langtfra. Ofte er europæisk deltagelse, især i de mindre europæiske turneringer, en sikker underskudsforretning grundet dyre udlandsrejser og minimale indtægter.

Af samme årsag er den kamp, som Team Esbjerg søndag skal spille hjemme mod norske Vipers Kristiansand i Champions Leagues andet gruppespil, af stor økonomisk betydning.

En sejr vil sikre vestjyderne en plads i kvartfinalerne, og det økonomiske udbytte ved den bedrift vil ifølge klubdirektør Hans Christian Warrer betyde, at den europæiske deltagelse ikke resulterer i underskud for denne sæson.

- Går vi videre til en kvartfinale, så venter der en bonus til os. Kommer vi i kvartfinalen, som vi jo håber på, så begynder der at være balance i tingene, forklarer han.

- Og kommer vi i Final-4, så begynder vi at nå derhen, hvor vi også kan tjene en skilling på det.

I sidste sæson kostede det klubben 600-700.000 kroner i røde tal at deltage i EHF Cuppen, og Europas næststørste klubturnering er en sikker vej til underskud.

- Den kan du ikke lave penge på, for de tv-transmitterer det ikke. Og når de ikke gør det, så siger det sig selv, at værdien af den eksponering, vi forsøger at sælge, den har ikke nogen værdi, siger Hans Christian Warrer.

Det kan man i Champions League, men alligevel havde klubben ikke budgetteret med, at man rent faktisk skulle stå med gode chancer for som minimum at få økonomien i turneringsdeltagelsen til at balancere.

Skulle billetten til kvartfinalen glippe søndag, resterer der fortsat to kampe i gruppen, hvor de danske mestre kan sikre sig pladsen blandt Europas otte bedste hold.

Derfor har direktøren også tilladt sig at skrue en smule op for drømmene, selv om man på vanlig jysk vis "tager et skridt ad gangen".

Kvartfinalepladsen er så tæt på, at han har kastet blikket over på den anden pulje for at se, om en plads i Final-4 og dermed reel profit på deltagelsen er realistisk.

- Der er nogen i den anden pulje, hvor vi tænker, at vi har en realistisk chance. Om det er 50-50 eller 60-40, skal jeg ikke kunne sige, men der er i hvert fald et par hold, hvor vi mener, at vi på en god dag godt kan være med, siger Hans Christian Warrer.

Daværende FC Midtjylland var i sæsonen 2013/2014 det seneste danske hold i Champions Leagues Final-4.

En plads i Final-4 vil udløse omkring 375.000 kroner. Fratrukket rejse- og leveomkostninger til finalestævnet i Budapest til maj vil det betyde et par hundrede tusinde i overskud ifølge direktøren.

Selv om det ikke lægger en gedigen bund i klubkassen, som det er tilfældet med danske fodboldklubber, der når ind i Champions Leagues millionland, betyder det meget for en dansk håndboldklub.

Team Esbjerg har som målsætning at blive en fast bestanddel af Champions League de kommende år. Dels fordi det sportsligt er det sjoveste sted at være. Men også fordi der er forbedret økonomi i sigte.

- Det bliver bedre rent økonomisk, fordi man har lavet en ny tv-aftale, som gør, at man i højere grad bliver belønnet for deltagelsen i Champions League.

Aftalen er ikke endeligt vedtaget, men det står klart, at vejen til sorte tal bliver meget kortere.

- For hver runde, der bliver afviklet, får man et kontantbeløb, som dækker en pænt stor del af udgifterne til rejse og ophold, forklarer Hans Christian Warrer.

Og de penge kommer til at falde på et tørt sted til de mange ture østpå.

- I de seks udekampe, vi spiller i gruppefasen, har vi budgetteret med rejseudgifter for lige knap en million kroner. Bare turen til Rusland kostede 235.000 kroner, siger Esbjerg-direktøren.

