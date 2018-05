Team Esbjerg bragte sig selv i en god position til at spille sig i DM-finalen med en sejr ude over Odense.

Odense. Team Esbjerg sikrede sig lørdag en matchbold i DM-semifinalen mod Odense Håndbold.

I Odense vandt esbjergenserne overlegent 27-20 og gav dermed sig selv muligheden for at sikre en finaleplads med mindst uafgjort hjemme i Esbjerg tirsdag.

I semifinalen spilles der bedst af tre kampe. Det vil sige, at holdet, der først får mindst tre point, går videre til finalen. Et tredje opgør kan derfor potentielt blive nødvendigt.

Odense er dermed tvunget til at vinde tirsdagens kamp for at holde liv i drømmen om en finaleplads.

Fynboerne fik en håbløs start på lørdagens opgør. Der gik mere end otte minutter, før hjemmeholdet kom på tavlen, og efter et kvarter havde Odense blot scoret to gange.

I den anden ende sørgede Sanna Solberg for, at Team Esbjerg lidt efter kom foran 10-5 i det 23. minut.

En fin slutspurt i første halvleg sørgede for, at Odense kom en anelse tættere på, og Kathrine Heindahl fik da også reduceret til 9-11 med tre minutter til pausen.

Meget passende for Odenses første halvleg løb et angreb ud i sandet med syv sekunder tilbage af første halvleg på grund af en fejlaflevering.

Stillingen var dermed 12-9 i gæsternes favør ved pausetid.

Team Esbjerg fortsatte den imponerende stil i anden halvleg. Holdet virkede til at være i kontrol, og en scoring af Kristina Liscevic til 19-14 satte Odense yderligere under pres.

- Nu begynder det virkelig at spidse til, sagde Odense-træner Jan Pytlick i en timeout med et kvarter igen.

Men for Odenses vedkommende var løbet kørt. Fynboerne kom aldrig tilbage, og da Liscevic hamrede bolden ind og øgede føringen til 24-18, var sejren sikker.

/ritzau/