Line Jørgensen kan vinde sit syvende nationale mesterskab på ni sæsoner, hvis Team Esbjerg tirsdag får point i den anden DM-finale mod Herning-Ikast.

Vil du være mester, så ring til Line Jørgensen. Sådan kunne den sikre formular lyde, når man tager et kig på højrebackens cv.

Den 29-årige Jørgensen vandt tre DM-titler med FC Midtjylland fra 2011 til 2015, rejste så til CSM Bucuresti og vandt tre rumænske mesterskaber på stribe, og nu er hun på tæt på at vinde DM-guld med Team Esbjerg.

Vestjyderne vandt den første finale med 28-20 hjemme over Herning-Ikast, og i tilfælde af mindst uafgjort i den anden finale tirsdag aften napper Esbjerg guld.

For Line Jørgensen vil det være det femte nationale mesterskab i træk og det syvende på ni sæsoner.

- Det er da fedt. Men jeg tænker egentlig ikke, at jeg kan blive mester for syvende gang, men mere at jeg kan vinde DM-guld for fjerde gang.

- Det ser selvfølgelig godt ud på papiret, og jeg er da glad for dem, men de rumænske mesterskaber var et krav og en selvfølge, så jeg tæller dem faktisk ikke med, siger Line Jørgensen.

Hun vandt sit første DM-guld med FC Midtjylland i 2010/11-sæsonen efter straffekastkonkurrence mod Randers HK i finalen. På fem sæsoner nåede hun fire DM-finaler med klubben, hvoraf de tre altså blev vundet.

Derfor ryster hun ikke på hånden, når guld og sølv skal fordeles efter en lang sæson.

- Jeg kan da godt mærke, at jeg har været i en del finaler efterhånden og ikke stresser så nemt i en finale. Men det afhænger også meget af det hold, man spiller på.

- Vi har en ro over os, men også en god spænding i maven, som jeg også oplevede dengang i Midtjylland. Men enhver finale er sin egen. Bedst husker jeg min første, da vi vandt efter straffekast, siger den tidligere landsholdsanfører.

Efter tirsdagens kamp, der begynder 19.30, kan hun muligvis fejre et nyt trofæ.

- Det er første matchbold, men skulle vi misse den, så er der en god mulighed hjemme i den tredje finale, vurderer bagspilleren med 149 A-landskampe.

/ritzau/