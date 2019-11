Ti minutter før tid var Esbjerg nede med tre mål, men kom tilbage og vandt udekampen mod Silkeborg-Voel.

Håndboldkvinderne fra Team Esbjerg har stadig lutter sejre i HTH Ligaen i denne sæson.

Onsdag aften var topholdet ellers godt på vej mod et nederlag i udekampen mod Silkeborg-Voel, men med stor skarphed i slutfasen lykkedes det at bjerge sejren hjem.

Til sidst endte Team Esbjerg med at vinde med de noget misvisende sejrscifre 30-26. I store dele af kampen var hjemmeholdet ellers i front, og ti minutter før tid var Silkeborg-Voel foran med tre mål.

Derfor skuffer det også bagspilleren Louise Ellebæk, at sejren blev smidt væk.

- Det er pisse ærgerligt. Vi havde gode muligheder for at vinde i dag. Vi var foran med fem mål i første halvleg, men så begyndte vi at brænde og lave fejl.

- Jeg ved ikke, om vi begyndte at forcere det lidt og spille for stærkt. Jeg er bare skuffet lige nu. Når vi har sundet os lidt, kan vi være tilfredse med kampen i dag, siger hun til TV2 Sport.

Silkeborgenserne kom forrygende ud af starthullerne, og efter ti minutter var hjemmeholdet i front med 5-2. Målvogter Filippa Idéhn tog godt fra i Silkeborg-målet, mens Rikke Marie Granlund ikke fik fat i den anden ende.

Derfor skiftede træner Jesper Jensen ud på målmandsposten og sendte Rikke Poulsen i aktion efter 19 minutter.

Hun nåede dog kun at have en enkelt redning inden pausen, hvor det veloplagte hjemmehold var i front med 16-13.

Efter pausen så gassen ud til at være gået af hjemmeholdets ballon. Esbjerg åd føringen stille og roligt, og midtvejs i halvegen var der fuld kontakt, da Estavana Polman stak afsted og udlignede til 21-21.

Det var tilsyneladende, hvad der skulle til for at vække Silkeborg-Voel-spillerne. Med tre scoringer i træk blev et nyt forspring genopbygget, og så lugtede det igen af en overraskende hjemmesejr.

Det skulle dog vise sig at være forgæves, for topholdet oppede sig. Med fem scoringer i træk og en udvisning til Silkeborg tippede opgøret den anden vej.

Med et minut tilbage af opgøret bragte Estavana Polman gæsterne i front med to mål, og i løbet af de sidste sekunder nåede hun at score yderligere to gange, så hun blev kampens topscorer med ni mål.

Forfølgerne fra Odense Håndbold havde derimod ingen problemer med at sikre de to point onsdag aften.

Jan Pytlicks mandskab vandt 35-26 over EH Aalborg efter at have ført 18-12 ved pausen.

Fynboerne er fire point efter Team Esbjerg i toppen af rækken.

/ritzau/