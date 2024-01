Én ting fortæller ret præcist, hvordan Nikolaj Jacobsen er skruet sammen under en slutrunde.

Mens spillerne i landsholdslejren bruger en del tid på Facetime for at snakke med familien, når de er væk hjemmefra i mere end en måned, er situationen lidt anderledes for den danske landstræner.

Han er stadig i kontakt med sin hustru og børn hver dag, men det er for det meste blot en sms eller to, der bliver sendt afsted.

Og det er der en helt særlig årsag til.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Det ligger ikke lige til mig. Når jeg er afsted, så skal jeg koncentrere mig fuldt ud,« lyder det som noget af det første fra Nikolaj Jacobsen, da B.T. fanger ham på telefonen.

I et stort interview sætter han nu ord på, hvilke tanker der kører rundt i hovedet på ham, når han lukker døren til sit hotelværelse om aftenen under en slutrunde. Og hvad det kræver af ham for at kunne præstere bedst muligt, når han hvert år i januar bruger mere end en måned væk fra familien.

Noget, der endnu en gang var tilfældet i 2023, da det danske herrelandshold vandt VM-guld for tredje gang i træk. En unik præstation, der nu har kastet en nominering til årets B.T. Guld – 'Sportens egen pris' – af sig.

Udefra set lignede det en snorlige og overlegen vej til VM-triumfen, men sådan var det ikke hele tiden. På ingen måde, faktisk.

Nikolaj Jacobsen havde nemlig flere nætter, hvor det ikke blev til ret meget søvn. Og det var ikke på grund af adrenalinen i kroppen efter aftenkampene.

»Der er mange ting, der kan holde mig vågen om natten håndboldmæssigt. Det er svært at forklare, men under en lang slutrunde opbygger man en masse information og data, og det kan være svært at holde styr på. Det bliver én stor gang tankemylder,« forklarer han og fortsætter:

»Når jeg lægger hovedet på puden om aftenen, så er der altid en masse bekymringer. Og jeg ser nok flere faresignaler, end mange andre gør.«

Under størstedelen af VM-slutrunden havde han egentlig ikke grund til bekymring. Niveauet på banen var sjældent set bedre på det danske landshold.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Men han kunne alligevel ikke lade være.

»Der bliver altid gjort en smule grin med trænere, der er lidt ængstelige, og som måske ser modstanderne lidt bedre, end andre gør. Men som træner skal man kunne se de farer, der kan opstå. Og derfor bruger jeg bare mere tid på det,« lyder det fra Nikolaj Jacobsen.

Netop den sætning indkapsler meget godt det fokus, som en landstræner skal have under en slutrunde, hvor der kan opstå pludselige udfordringer hvert øjeblik.

Under VM hed den udfordring Rasmus Lauge.

En skade til den danske stjerne blev et stort samtaleemne den første uge, og det lagde blot endnu mere pres på det i forvejen enorme tankemylder, som Nikolaj Jacobsen traskede rundt med på hotelværelset de sene aftentimer.

»Det fyldte en del, for vi havde en idé om, at han kunne spille noget før. Det kunne han så ikke. Og hvad gjorde man så? Der var nogle andre spillere, der også levede på bekostning af, om Rasmus Lauge kom tilbage. Det er svært ikke at lade sådan noget fylde,« erkender han.

På trods af bekymringer og skader forsøger landstræneren og resten af staben aldrig at lade det ramme et niveau, der minder om frustrationer.

For det er der hverken tid eller plads til under en slutrunde.

Nikolaj Jacobsen efter VM-triumfen i 2023. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Nikolaj Jacobsen efter VM-triumfen i 2023. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Det er meget sjældent, at der er tale om vrede. Når man har leveret en dårlig præstation, så skal det hurtigt vendes og ud af systemet igen, for der venter en ny kamp rundt om hjørnet. Vi kan ikke slæbe rundt på alt muligt i bagagen. Det nytter ikke at gå på banen med det, for man spiller sjældent godt på det,« siger han.

Med kampe hver anden dag, skader, der skal tages hånd om, og bekymringer for modstandernes niveau, ja, så er der ikke tid til ret meget andet for den danske landstræner.

Og så er vi tilbage ved de små daglige sms'er til familien.

Det bliver sjældent til meget kommunikation i netop den måned. Og det er familien helt indforstået med, lyder det fra Nikolaj Jacobsen.

For sådan har det stort set altid været:

»Under en slutrunde har jeg travlt med alt muligt andet. Og i de snakke, der er, er jeg alligevel ikke helt til stede. Og jeg husker heller ikke halvdelen af, hvad der bliver sagt. Så det bliver noget med at skrive 'godnat' og høre, om alt er, som det skal være. Der er bare mange andre ting, der fylder den måned.«

Det er dog ikke et bevidst valg at droppe de lange snakke med familien over Facetime, som mange andre trænere og spillere ved et VM ellers værner om.

De ryger bare automatisk lidt i baggrunden, når Nikolaj Jacobsen pakker kufferten og rejser afsted.

Derfra handler det nemlig kun om én ting.

At vinde håndboldkampe. Og helst dem allesammen.

»Jeg tror, det er kommet med erfaringen. For når der er fokus på håndbold, så er der ikke så meget fokus på det derhjemme. Det kan der være de andre 11 måneder om året,« afslutter han.

'Sportens egen pris' uddeles 6. januar ved SPORT 2023-showet i Herning.