Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den danske landsholdsspiller Mia Rej har været udsat for nogle hjerteskærende skadesperioder.

Håndboldkvinderne måtte først undvære playmakeren til VM i 2021, da Mia Rej pådrog sig en knæskade i den første kamp ved slutrunden, hvor alle tv-seere kunne høre, hvordan Rej skreg af smerte under de ubehagelige billeder.

I 2022 – lige inden EM-slutrunden – endte det galt igen, hvor endnu en knæskade til Mia Rej gjorde, at landstræner Jesper Jensen havde »ondt helt nede i maven« over, at Mia Rej på ny blev ramt af en frygtelig skade.

Nu taler Mia Rej ud om den alvorlige skade til TV 2 Sport.

Mia Rej er på vej tilbage på banen for Odense efter den voldsomme knæskade. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere Mia Rej er på vej tilbage på banen for Odense efter den voldsomme knæskade. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

»Det var forfærdeligt. De seneste måneder har ikke været særligt sjove. Det har nok været den hårdeste genoptræning, jeg har prøvet, og det siger ikke så lidt,« fortæller Mia Rej.

Mia Rej var ellers udtaget til EM i november i 2022, men missede altså på ny et stort mesterskab.

Den danske playmaker forklarer da også til mediet, at noget af det værste ved de to alvorlige knæskader er, at hun netop har misset to store mesterskaber og et hav af Champions League-kampe.

Nu kæmper hun dog for at komme tilbage på banen for Odense Håndbold. Mia Rej har også stadig troen på, at hun på et tidspunkt kan komme tilbage på landsholdet og gøre sig gældende der igen.