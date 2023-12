Den tidligere landsholdspiller blev fyret i GOG under en særdeles turbulent tid i den fynske klub.

Tidligere mandag blev han så præsenteret i Bjerringbro-Silkeborg på en aftale, der løber til sommeren 2025.

Nu sætter Morten Olsen for første gang ord på den voldsomme udvikling i GOG.

»Jeg er ked af det i forhold til ikke længere at kunne være der for holdet og hjælpe klubben ud af den situation, vi er havnet i. Jeg tror på, at vi kunne have fundet en vej sammen, og så tror jeg på, at vi havde et topniveau, der kunne matche Aalborg i en finale. Så ja, det har sat sig,« siger Morten Olsen i TV 2 Sports håndboldstudie til spørgsmålet om, hvorvidt han blev ramt af fyringen.

Morten Olsen blev fyret i GOG under det, som han selv kaldet en turbulent tid. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Morten Olsen blev fyret i GOG under det, som han selv kaldet en turbulent tid. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Morten Olsen fortæller også til TV 2, at det har været nogle voldsomme dag efter fyringen, hvor han er blevet bombarderet med beskeder og opkald.

Hovedpersonen selv kan dog ikke på nuværende tidspunkt sætte ord på, hvad der gik så grueligt galt i den fynske klub.

Han afslører dog, at der efter fyringen var stribevis af klubber, som han kunne vælge mellem. Valget faldt som nævnt på BSH.

»Jeg synes, at BSH er et rigtig godt hold, en god klub og med et stort potentiale. Jeg tror og håber på, at jeg kan være med til, at vi sammen står endnu stærkere i kampen om guld. Desuden kommer alt uden for håndbolden til at passe os som familie rigtig godt,« lød det fra Morten Olsen om skiftet tidligere mandag.

Krisen i GOG fortsætter også efter Morten Olsens afgang, hvor det søndag blev til et sviende nederlag hjemme på 29-33 til bundholdet Sønderjyske.

Med skiftet går Morten Olsen fra spille for ligaens sjettebedste placerede mandskab til rækkens treer, som er der, at Bjerringbro-Silkeborg er placeret i skrivende stund.