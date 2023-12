Det er ikke kutyme at betale store transfersummer i håndbold, men nu lancerer en prominent tysker et hedt rygte om en dansk spiller.

Som aktiv var Stefan Kretzschmar finurlig på fløjen, og efter den aktive karriere er stoppet, så har han fortsat med at levere overraskelser.

I håndboldshowet Harzblut fortæller den prominente tysker, at der angiveligt har været et bud på den danske Barcelona-keeper Emil Nielsen fra den ungarske storklub Vezprem på hele to millioner euro - svarende til cirka 15 mio. kroner.

Hvis man har fodbold i hovedet, så lyder det måske ikke af alverden, men i håndboldverdenen er det faktisk nok til at tangere verdensrekorden. Den har Paris Saint-Germain erhvervet sig, da de hentede Nikola Karabatic i netop Barcelona i 2015.

Nikolaj Jacobsen og Emil Nielsen kæmper for danske EM-guld i januar. Foto: Sportxpress/Ritzau Scanpix Vis mere Nikolaj Jacobsen og Emil Nielsen kæmper for danske EM-guld i januar. Foto: Sportxpress/Ritzau Scanpix

Der er dog ikke samme åbenhed om transfers inden for håndbold, og derfor kan der have været andre, der har overgået rekorden uden at slå på tromme for det.

Emil Nielsen er med det danske landshold, der i januar drager til Tyskland for at spille EM.

Han har spillet i Barcelona siden 2022 og har kontrakt til 2025.