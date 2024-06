Unge Thomas Arnoldsen er stolt af, at han skal spille finale, men en tackling kunne have elimineret ham.

Det så voldsomt ud, da Thomas Arnoldsen gik i gulvet efter en tackling i Champions League-semifinalen mod SC Magdeburg lørdag.

Den danske landsholdsbobler vred sig i smerte, efter at Christian O'Sullivan havde sat en grim tackling ind på den unge playmaker fra Aalborg Håndbold.

I skudøjeblikket havde nordmanden blokeret for Thomas Arnoldsens arm, så skulderen blev testet til det yderste.

- Jeg blev pissenervøs, for det er min højre skulder (på skudarmen, red.), og da jeg lå der, syntes jeg, den gjorde ondt, siger Thomas Arnoldsen og sætter ord på episoden.

- Jeg kom igennem og prøvede at sende et skud afsted. Han fik fat i min skulder, da jeg prøvede at skyde med fuld kraft, og jeg kunne godt mærke, da jeg ramte gulvet, at skulderen ikke havde det helt vildt godt.

- Heldigvis hørte jeg ikke noget knæk, og forhåbentlig er der ikke noget, så jeg forventer at være klar til finalen, siger Thomas Arnoldsen.

Finale skal Aalborg spille mod FC Barcelona søndag, fordi klubben efter et brag af en semifinale slog de forsvarende Champions League-mestre fra Magdeburg.

- Jeg er sindssygt glad og stolt. Det er helt vildt at være i en Champions League-finale, når der er så mange gode hold i Europa, og vi skal bare prøve at nyde det. Det er ikke hver dag, man får lov at spille en finale, siger Arnoldsen.

Finaler har keeper Niklas Landin spillet et hav af, og hans opfordring til de yngre holdkammerater bliver, at de skal prøve at se bort fra omgivelserne og kampens betydning.

- Vi skal ikke tænke så meget over, at det er en Champions League-finale, vi spiller. Vi har vist mod Magdeburg, som vandt Champions League sidste år, at vi har kvaliteten til at spille mod alle hold, og den tro skal vi bevare, siger Niklas Landin.

Thomas Arnoldsen har kun 22 år på bagen, men behøver måske ikke de velmenende råd fra den garvede keeper.

- Selvfølgelig er der nerver, men når vi står på håndboldbanen, så tænker vi ikke så meget over det, siger Arnoldsen.

Da han blev interviewet efter kampen lørdag, vidste han ikke, at Barcelona ville blive modstanderen. Det fandt han først ud af hen ad aftenen, men han forventede, at hans træner havde styr på modstanden, uanset hvem det blev.

- Jeg tror, trænerne har gjort deres forarbejde hjemmefra. Vi spillere kan koncentrere os om at restituere, og vi har heldigvis fordel af, at vi kan restituere lidt længere end vores modstander.

- Vi skal bare sørge for at slappe af, og så har trænerne nok noget video, de vil vise os, siger Arnoldsen.

Finalen bliver spillet i Köln klokken 18 søndag aften.

