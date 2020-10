Billetsalget til december måneds EM i kvindehåndbold i Danmark og Norge lukker ned.

Det skriver Dansk Håndbold Forbund (DHF) på sin hjemmeside.

Årsagen skyldes, at regeringen fredag aften har forlænget de nuværende tilskuere-restriktioner, hvor der maksimalt må lukkes 500 tilskuere ind til sportsbegivenheder, i resten af 2020.

Beslutningen ærgrer da også Per Bertelsen, der er formand for Dansk Håndbold Forbund:

DHF's formand, Per Bertelsen. Foto: Claus Bech Vis mere DHF's formand, Per Bertelsen. Foto: Claus Bech

»Vi havde i den grad glædet os til at fylde lægterne med masser af håndboldglade danskere, som skulle være med til at bære vores kvinder frem. Alt var forberedt ned til mindste detalje, så vi kunne sikre en meget restriktiv og corona-venlig afvikling inden for rammerne af Superliga-ordningen. Det lys må vi nu se blive slukket, og det er vi rigtigt kede af.«

Han fortæller desuden, at det endnu ikke er besluttet, hvilke konsekvenser de færre tilladte tilskuere kommer til at få for de fans, der allerede har sikret sig en billet til slutrunden.

»Som situationen er nu, ser det ud til, at det ikke bliver muligt at lukke publikum ind i arenaerne. Her udgør landsholdstrupper, produktionshold til TV-transmittering, officials og sikkerhedsfolk nemlig næsten den samlede tilladte kapacitet,« siger Per Bertelsen.

Han forklarer videre, at DHF i de kommende dage vil tage stilling til, hvad der skal ske med de billetter, der er allerede er blevet købt af håndboldglade danskere.

Danmarks landstræner Jesper Jensen. Foto: Bo Amstrup Vis mere Danmarks landstræner Jesper Jensen. Foto: Bo Amstrup

Hvis forbundet vurderer, at det ikke bliver muligt at lukke et mindre antal publikum ind, vil alle billetkøbere få refunderet deres billetter, lyder det.

EM i kvindehåndbold afvikles i et samarbejde mellem Norge og Danmark i byerne Trondheim, Herning og Frederikshavn.

Slutrunden begynder 3. december og varer til og med 20. december.