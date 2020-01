Danmark er næsten ude af EM efter uafgjort til Ungarn - efter en rystende nervøs præstation!

Her er tre ting, vi lærte af fiaskoen.

Nikolaj - den må du tage på din kappe!

Han satte ikke en eneste finger forkert, da Danmark for et år siden blæste al modstand til side og blev verdensmestre. Men på den anden side af sundet har der ikke været meget Ni-GULD-aj over den danske boss. I den første kamp blev han udmanøvreret taktisk af Gudmundur Gudmundsson. Mod Ungarn blev han tydeligvis overrumplet af det offensive ungarske forsvar, der fuldstændig neutraliserede Mikkel Hansen. Hvorfor skulle urutinerede kræfter som Kirkeløkke, Saugstrup og Bramming spille hovedroller i så presset en situation? Og hvorfor skulle Morten Olsen, der har været Bundesligaens bedste på den måde ignoreres? Du har meget kredit i banken, Nikolaj - men det her er en kæmpe ridse i lakken!

Foto: 10600 Andreas Hillergren/TT Vis mere Foto: 10600 Andreas Hillergren/TT

Skulle der virkelig ikke mere til?

Vi kan sagtens argumentere for, at Mikkel Hansen er tidernes bedste håndboldspiller. Ikke bare i Danmark - men i hele verden. Derfor var det også skræmmende at se, hvor let ungarerne fik sat Mikkel Hansen ude af spil. Der skulle ikke meget mere end et par fremskudte forsvarsspillere til, så var det danske hold og vores håndboldfænomen stækket. Det virker tæt på ufatteligt, at danskerne ikke har været forberedt på det scenarie! Skræmmende, at Mikkel så sket lod sig slå ud! Og meget bekymrende, hvordan hele holdet faldt med Hansen.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Hvorfor var vi så nervøse?

HVAD SKETE DER? Havde de danske spillere glemt, at vi er de regerende verdensmestre -og olympiske mestre?? Det var så rystende at overvære nogle af verdens bedste optræde som skolepiger til en gyserfilm. Niklas Landin kaster et udkast ud over sidelinjen, Lauge laver dobbeltdribling, Mikkel brænder straffekast, og vi kunne blive ved. Er der ikke én, der er sød at minde de herrer om, at de altså har verdensklasse? Helst inden onsdag, tak!