Skæbnen kunne ikke byde Danmark noget værre. Eller næsten ikke.

Man kommer næppe meget tættere på at kunne kysse en EM-pokal end Håndboldherrerne gjorde søndag aften, da de var foran mod Frankrig med godt 30 sekunder tilbage.

Men Frankrig udlignede, vandt finalen i forlænget spilletid og blev sendt ud i en brutal EM-nedtur.

»Det er jo tæt på at være den værst tænkelige måde at tabe på,« siger håndboldkoryfæet Joachim Boldsen, der erkender, at det var hårdt.

Mathias Gidsel, Niclas Kirkeløkke, Mikkel Hansen, Hans Lindberg og Henrik Møllgaard kunne ikke skjule skuffelsen efter det bitre nederlag. Foto: Wolfgang Rattay/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Mathias Gidsel, Niclas Kirkeløkke, Mikkel Hansen, Hans Lindberg og Henrik Møllgaard kunne ikke skjule skuffelsen efter det bitre nederlag. Foto: Wolfgang Rattay/Reuters/Ritzau Scanpix

»Som spiller taler man indimellem om, at man hellere bare vil tabe med 10 mål, for så har man ikke haft en chance. Om drengene har tænkt det her, ved jeg ikke, men taber man med 10, ved man bare, at det ikke var ens dag. Her var det marginaler. Og det er jo tungt,« erkender Boldsen, der dækkede EM-slutrunden for det norske Viaplay.

Danmark kom til EM som altoverskyggende favorit.

Selvom skuffelsen, gråden og frustrationen stod malet i Mathias Gidsel, Mikkel Hansen og de andre harpikstroldmænds ansigter, er det ikke skuffelsen, der fylder hos Joachim Boldsen.

For i en »fed og underholdende finale,« kunne begge hold have været fortjente vindere. Derfor punkterer han argumentet om, at de danske spillere skal slå sig selv i hovedet efter kampen.

»Jeg ved ikke, hvor meget de skal være efter sig selv,« siger Joachim Boldsen om to afgørende aktioner, der bidrog med at sende EM-guldet sydpå.

Her koksede Danmark i det ved en etmålsføring, hvor man missede muligheden for at afslutte i to angreb i træk – til allersidst i kampen.

I stedet for at trække fra og hive EM-titlen hjem fik Frankrig udlignet. Og så er resten historie.

»Jeg synes ikke, det er noget, som betyder det helt store. Altså det betyder, man ikke vinder, men jeg synes ikke, danskerne skal være efter sig selv. Der er tusind ting,« siger Boldsen.

Joachim Boldsen har selv en glorværdig håndboldkarriere bag sig. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Joachim Boldsen har selv en glorværdig håndboldkarriere bag sig. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Men det er vel specielt det, de ærgrede sig over umiddelbart efter kampen?

»Selvfølgelig gør de da det. Og det gør da ondt, men det kommer man så over, og nu er det heldigvis håndbold, hvor der meget ofte er slutrunder.«

Sidst i kampen var landstræner Nikolaj Jacobsen ikke bleg for at rode i den taktiske værktøjsklasse og forsøgte sig med eksempelvis dristigt 7 mod 6-spil.

»Men jeg synes faktisk, Nikolaj Jacobsen var modig. Han tog nogle greb, som der ikke er mange andre, der gør. Man kan ikke sige, at han var handlingslammet, tværtimod. Han viste stort ansvar.«

Klik her, hvis du vil læse B.T.s karakterer og dom fra opgøret.