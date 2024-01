Er du en af dem, der troligt følger de danske håndboldherrer ved årets EM, skal du være opmærksom.

For mens alle gruppekampene er blevet spillet klokken 20.30, er det ikke tilfældet, når mellemrunden starter.

Her skal Nikolaj Jacobsens mandskab nemlig allerede i aktion klokken 18.00 onsdag aften, skriver Dansk Håndbold.

Det er Holland, der venter i første mellemrundekamp, mens det er Sverige, Norge og Slovenien, landsholdet skal op imod i de efterfølgende kampe.

Sådan er Danmark kampprogram i mellemrunden Onsdag den 17. januar klokken 18.00: Danmark – Holland

Fredag den 19. januar klokken 20.30: Danmark – Sverige

Søndag den 21. januar klokken 20.30: Danmark – Norge

Tirsdag den 23. januar klokken 18.00: Danmark – Slovenien

Her er det værd at bemærke, at nordmændene havde store problemer i det indledende gruppespil, og de tager til mellemrunden med nul point.

»Det er usandsynligt svagt. Det er ikke godkendt. Jeg vil faktisk kalde det elendigt,« lød det fra norsk Viaplays danske ekspert Joachim Boldsen i studiet.

Det samme gør Holland og Portugal, og dermed kan fredagens kamp mod svenskerne blive en nøglekamp, der kan sende Danmark meget tæt på en af de eftertragtede semifinalepladser.

Danmark, Sverige og Slovenien har alle to point.