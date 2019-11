Bjarte Myrhol er blevet opereret for et tarmproblem og forventer at være tilbage i slutningen af måneden.

Skjern-anfører Bjarte Myrhol er ved at være på benene igen efter et omfattende sygdomsforløb, der i sidste uge førte til en hasteindlæggelse.

Den norske anfører siger nu, at der er styr på situationen.

- Jeg forventer at være tilbage på banen i løbet af ganske kort tid. Hjemmekampen den 27. november mod Sønderjyske er målet, siger Bjarte Myrhol i en pressemeddelelse fra klubben.

Den 37-årige nordmand har igennem længere tid haft problemer med tilbagevendende infektioner i tarmene.

I sidste uge blev han hasteindlagt og opereret for et hul i tarmen.

- Planen er, at jeg spiller fuldt med for Skjern resten af året og tager EM-slutrunden med på hjemmebane.

- Det er en nødvendighed, at jeg skal gennem en ny operation for at fjerne 20-25 centimeter af tarmen, men indgrebet kan først foretages, når betændelsen om to-tre måneders tid er væk, siger Bjarte Myrhol

På blot fire måneder har den erfarne stregspiller måttet starte fra scratch tre gange for at genopbygge formen som følge af sygdomsforløbet.

- Det nager mig helt vildt, at jeg har ikke har kunnet bidrage til holdet, som jeg har været vant til.

- Jeg føler, at jeg har spillet min dårligste sæson i karrieren og det føles så uretfærdigt, fordi jeg ved, at jeg har lagt alle de kræfter i opstarten og i min træning, som jeg altid har gjort, siger Myrhol.

Holdkammeraterne i Skjern fortsætter til gengæld jagten på succes i herrernes håndboldliga, der nu går under navnet Primo Tours Ligaen.

Vestjyderne er lige nu på femtepladsen med 13 point efter de første 11 kampe.

/ritzau/