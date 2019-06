Mads Mensah var udtaget til truppen mod Ukraine, men på grund af sygdom kommer han ikke til at spille kampen.

Når de danske håndboldherrer onsdag gæster Ukraine i EM-kvalifikationen, bliver det uden Mads Mensah.

Bagspilleren fra Rhein-Neckar Löwen er blevet syg og kan ikke spille kampen i Kijev, skriver Dansk Håndbold Forbund (DHF) mandag aften på sin hjemmeside.

- Tirsdag drager herrelandsholdet til Kijev for at spille EM-kvalifikationskamp mod Ukraine. Her er truppen blevet en mand mindre, da Mads Mensah sidder over med sygdom, oplyser DHF.

Landsholdet skal i denne uge spille to kampe i EM-kvalifikationen.

Først skal Danmark møde Ukraine i Kijev på onsdag klokken 18 dansk tid, og dernæst tager holdet imod Færøerne i Gigantium i Aalborg på søndag.

Truppen på 17 spillere mod Ukraine ser således ud:

Målvogtere: Niklas Landin, Jannick Green, Kevin Møller.

Stregspillere: Simon Hald, Anders Zachariassen, René Antonsen.

Fløjspillere: Johan Hansen, Lasse Svan, Magnus Landin, Magnus Bramming.

Bagspillere: Nikolaj Øris, Niclas Kirkeløkke, Jacob Holm, Mikkel Hansen, Rasmus Lauge, Lasse Andersson, Henrik Møllgaard.

/ritzau/