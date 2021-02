Der blev scoret 68 gange, da TTH tog en overbevisende sejr over de vestjyske rivaler fra Skjern.

Skjern fortsætter slingrekursen i herrernes håndboldliga.

Den tidligere mesterklub tabte for niende gang i denne sæson, da holdet løb ind i et 30-38-nederlag på udebane i det vestjyske derby mod TTH Holstebro.

Dermed står Skjern i stampe på en lidt skuffende syvendeplads i tabellen. TTH er nummer tre, men har spillet to kampe flere end nummer fire, Bjerringbro-Silkeborg.

Det stod 16-13 til hjemmeholdet ved pausen, og Skjern formåede aldrig at lukke hullet op til rivalerne.

Tværtimod udbyggede TTH forspringet i anden halvleg og nåede for første gang op på otte måls forspring, da Allan Damgaard scorede til 31-23 ti minutter før tid.

Målene væltede ind i begge ender af banen, og det fortsatte i slutfasen, hvor de to mandskaber skiftedes til at score, så det endte i en regulær målfest.

TTH's Aaron Mensing satte punktum med kampens 68. scoring med få sekunder tilbage.

Samme Mensing var i øvrigt banens dominerende spiller med hele 12 scoringer på 14 forsøg.

Skjern har svært ved at få sat en sejrsstime sammen for tiden, hvor holdet vinder og taber på skift. Pladsen i slutspillet er dog næppe i fare med fem point ned til Fredericia under stregen.

I bunden af ligaen hentede Lemvig-Thyborøn en potentielt livsvigtig sejr på 27-23 over TMS Ringsted.

Dermed bytter de to hold plads i bunden af rækken, hvor det nu er sjællænderne, der indtager den direkte nedrykningsplads.

