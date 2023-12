Den svenske landstræner afviser spekulationerne om en skjult dagsorden fuldstændig.

Sverige kommer IKKE til at lægge sig ned og tabe med vilje mod Montenegro i et håb om at undgå Danmark i en eventuel kvartfinale ved VM.

Det slår han fast med syvtommersøm overfor Aftonbladet.

»Jeg forstår ræsonnementet, og man kan godt spille det smart; man kan være svensk og man kan være usvensk. Men jeg ser det svært at åbne for den dør,« siger landstræner Tomas Axner og understreger, at man end ikke kommer til at holde øje med Danmark-Tyskland, der spilles samtidig.

Foto: Jure Makovec/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jure Makovec/AFP/Ritzau Scanpix

»Skal vi lægge os ned så? Skulle jeg tage en timeout foran TV-kameraerne og sige, at vi lægger os ned? Nej, jeg vil ikke bede et af mine hold om at lægge sig.«

»Vi har fokus på det, vi kan gøre noget ved, og så tager vi det, som det kommer.«

Svenskerne har ellers siden sommerens lodtrækning flere gange gjort det klart, at man gerne undgår de danske VM-værter i kvartfinalen i Boxen.

Men det ændrer altså ikke på tilgangen til aftenens kamp.

For skulle Danmark ikke vinde over Tyskland - og dermed ende på andenpladsen i gruppen - så skal Sverige altså tabe til Montenegro for også at blive nummer to i sin gruppe og dermed undgå Danmark og i stedet møde førstepladsen i gruppe 3, Tyskland.

Den svenske landstræner tilføjer desuden, at han også regner med, at Danmark tager sejren over Tyskland, og derfor er det så nemt: Sverige skal vinde.

For Danmarks vedkommende har der også været flere konspirationer i spil - og det er noget, B.T.s håndboldkommentator Johnny Kokborg revser i videoen over artiklen.

Både Sverige-Montenegro og Danmark-Tyskland starter i aften 20.30 - og du kan følge det hele her på B.T.