Hvis man troede, at svenskerne var færdige med at være rasende efter nederlaget mod Danmark, kan man godt tro om igen.

For med en spænding i kampens sidste minut, der var større end i sekunderne inden Kong Frederik trådte ud på balkonen på Christiansborg, har følelserne mildest talt siddet uden på svenskernes gule trøjer i kølvandet på Danmarks 28-27 sejr.

Fredag følte svenskerne, at de blev berøvet et point, da de fik en scoring underkendt i opgørets sidste sekunder.

Lørdag morgen leverede Expressen-skribenten Mattias Tengblad så en stikpille til danskerne.

Danmarks Rasmus Lauge, Mads Mensah Larsen og Emil Nielsen efter EM kamp mellem Danmark – Sverige i Barclay Arena i Hamburg, fredag den 19 januar 2024. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Danmarks Rasmus Lauge, Mads Mensah Larsen og Emil Nielsen efter EM kamp mellem Danmark – Sverige i Barclay Arena i Hamburg, fredag den 19 januar 2024. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Drømmen om at få revanche mod Danmark lidt senere lever i allerhøjeste grad. Danmark burde være en smule rystet efter fredagens kamp,« skriver Tengblad.

Aldrig før ved årets slutrunde har Danmark haft så svært ved at besejre sin modstander, som det var tilfældet fredag aften.

Og nu er der en mulighed for, at Nikolaj Jacobsens håndboldtroldmænd igen kan møde svenskerne ved dette EM.

Sverige ligger nemlig også ret lunt i svinget i forhold til at spille sig i semifinalen og derfra gå hele vejen.

Lykkes det for svenskerne – og spiller alt for Danmark – skal de to hold mødes igen i kampen om den ultimative triumf. Finalen.

»Formentlig vil det være lidt sjovere at slå dem i EM-finalen?« skriver Mattias Tengblad.

Om Sverige kan få skovlen under Danmark senere i turneringen vil vise sig. Én ting er dog sikkert.

Fredagskampens scenario er ikke et, der bliver glemt foreløbig.

»Vi troede, vi havde oplevet det meste som kommentatorer, men så kommer der noget nyt. Det har jeg ikke set i et mesterskab før,« siger den norske TV 3-kommentator Daniel Høglund eksempelvis om kampens afslutning ifølge VG.

Den kan du læse mere om her.