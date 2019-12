Sveriges håndboldkvinder havde pludselig VM-skæbnen i egne hænder, men tabte til Montenegro.

Sveriges håndboldkvinder skal ud i en nervepirrende kamp om en plads i OL-kvalifikationen.

Onsdag eftermiddag forpassede svenskerne muligheden for at gå i semifinalen, da det ikke lykkedes at besejre Montenegro, som vandt med 26-23.

Tidligere onsdag havde svenskerne fået en kæmpe gave af Rusland, som lammetævede Spanien med 36-26 og vandt gruppen.

Dermed skulle svenskerne kun koncentrere sig om at vinde sin egen kamp for at sikre avancement til VM-semifinalen, selv om det et døgn forinden havde set meget vanskeligt ud for svenskerne.

Da Spanien tirsdag havde slået Japan, var svenskerne afhængig af selv at slå både Rumænien og Montenegro, mens Spanien skulle tabe til Rusland. Oveni skulle Sverige hente 18 mål i forhold til spaniernes målforskel.

De første betingelser gik alle svenskernes vej, men skæbnekampen mod Montenegro blev en yderst vanskelig opgave.

Montenegro kæmpede nemlig for sin OL-chance, og med en sejr over svenskerne ville Montenegro være sikker på en plads i OL-kvalifikationen.

Derfor gik spillerne på begge hold ind i hvert forsvar og angreb med liv og sjæl, og ingen af holdene fik lov til at stikke af på måltavlen. Derfor var 12-12 ved pausen også et helt retvisende resultat.

Fra starten af anden halvleg fik Montenegro et lille overtag og opbyggede en tremålsføring.

Sveriges landstræner, Henrik Signell, var tvunget til at satse, samtidig med at han forsøgte at opildne de svenske spillere. På den modsatte trænerbænk kunne han se sin landsmand Per Johansson være mere tilfreds med kampens udvikling.

Montenegros svenske landstræner kunne godt nok se sine spillere skyde forbi et helt tomt mål undervejs, men til sidst var centimeterne på Montenegros side.

Odense-spilleren Nathalie Hagman brændte en kontrachance lidt over et minut før tid, og i stedet afgjorde Montenegro kampen få sekunder senere i den anden ende ved at komme i front med tre.

I Danmarks mellemrundegruppe sikrede Norge førstepladsen ved at slå Tyskland med 32-29.

Havde de to hold spillet uafgjort, var de begge gået videre, men nu er det i stedet Holland, som følger med nordmændene i semifinalen.

Sverige og Tyskland mødes i kampen om en uvant vigtig syvendeplads.

/ritzau/