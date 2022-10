Lyt til artiklen

Der er hård kritik fra redaktøren til eksperten.

I TV 2s sportsnyheder og via klummeskrivning har Dan Philipsen, der står i spidsen for kanalens håndbolddækning, kritiseret Daniel Svensson. Svensson er ekspert på tv, når harpiksbolden flyver rundt op i de danske haller, selvom han er ude af skandaleklubben Ajax og efterfølgende ikke fik lov at starte i det prestigefyldte job som kommerciel direktør i Team Danmark.

Redaktøren skriver blandt andet, at 'nogle i håndboldmiljøet har svært ved at forstå', at Svensson stadig kan være ekspert, efter han svigtede sit ansvar som håndbolddirektør i 1. divisionsklubben.

Hvad får du at vide fra håndboldmiljøet?

»Folk mener, at når Daniel har udvist den dømmekraft i Ajax og forvaltet sit direktørembede, som han har, så skulle han være diskvalificeret til at mene noget om det, der foregår i en håndboldkamp. Det mener vi ikke på TV 2.«

»Daniel er ikke ansat til at dissekere, hvordan en klub bliver drevet. I 99 ud af 100 tilfælde forholder han sig til, om et hold spiller godt eller dårligt. Han analyserer håndboldspil, og det er han en mester til.«

Du har både været på tv og skrevet klummer om det. Jeg tænker ikke, det ville være så rart, hvis min egen chef gik så hårdt ud og kritiserede noget, jeg lavede ved siden af jobbet... Hvordan gør man det her, når I stadig skal have et samarbejde?

»Det skal Daniel kunne håndtere. Jeg har sagt til ham, at jeg skrev en kommentar, den kom om en halv time, og der kritiserer jeg dig. Han har fået en heads up, men han har ikke fået at vide, hvad der stod i klummen.«

Dan Philipsen har dækket håndbolden tæt gennem mange år. Foto: sportxpress Vis mere Dan Philipsen har dækket håndbolden tæt gennem mange år. Foto: sportxpress

»Det skal han og jeg kunne håndtere, for ellers er vi ikke værdige til at arbejde på TV 2 Sport. Det er Daniel godt klar over.«

»Hvis Daniel selv kunne vælge, om jeg skulle skrive det, så havde han nok sagt nej. Men det bestemmer han ikke.«

»Han har hverken fået for meget eller for lidt, fordi han er ansat freelance på TV 2. De to ting har ikke en skid med hinanden at gøre, selvom der sidder tastaturkrigere og ser en sammenkobling og siger, at vi ikke har været hårde nok ved ham.«

TV 2-redaktøren fortæller, at de vil varedeklarere 'helt vildt', hvis han skulle komme til at forholde sig til en klub, der er præget af dårlig ledelse.

Flere Ajax-spillere er søgt videre til hold, som Svensson kunne komme til at kommentere. Hvis de af den ene eller anden grund ikke vil i studiet med Svensson, så bliver de ikke tvunget af rettighedshaveren.

»Tro mig, der er mange gange, hvor spillere siger nej til at stille op til interview. Det sker ofte,« siger han og fortæller, at de så bare tager en anden.

»Jeg har til gode at høre om en, der ikke ville stå i studiet med Daniel Svensson,« siger Dan Philipsen.

»Jeg er ikke blind for, at der er nogle håndboldspillere, der synes, at Daniel Svensson har lavet et elendigt stykke arbejde. Det synes jeg også. Men jeg har oplevet ham til nogle kampe herefter, hvor der er kommet spillere over og snakket, og så har han kunnet give nogle nuancer, som ikke har været fremme.«

»Vi er videre, men jeg anerkender, at det kan se mærkeligt ud, at han står hos os, når han er en del af den skandale i Ajax. For os hænger det ikke sammen, og derudover har vi den politik, at han ikke har gjort noget ulovligt, og man skal ikke save benene over på en mand, der er i knæ,« lyder det fra TV 2-chefen.

B.T. har spurgt Daniel Svensson, om han har kommentarer til denne historie, men det har ikke været muligt at få en fra ham.