Den rutinerede svenske keeper Andreas Palicka er rystet over at høre om den store kritik på sociale medier, som landstræner Nikolaj Jacobsen og Mikkel Hansen er blevet udsat for.

Senest fortalte Jacobsen, at det havde taget overhånd i forhold til graden af beskeder, han modtager.

Og hos Sverige, som Danmark står over for i finalen, er der kun hovedrysten at finde over den danske kritik.

»Jeg synes, det er helt sygt, de har modtaget kritik. De er i en VM-finale. Nikolaj og Mikkel er absolut i verdenstoppen på hver deres front. Har de fået kritik i den her turnering, er det helt sygt. Det er to fantastiske mennesker iøvrigt,« siger den svenske keeper Andreas Palicka til B.T.

Andreas Palicka kan slet ikke forstå den danske kritik på sociale medier. Foto: KHALED ELFIQI

Nikolaj Jacobsen havde da også en besked til de mange mennesker, der skriver til ham.

»Jeg synes, man skal sætte sig ned, og når man begynder at taste noget på tastaturet, så lige overveje, om det er noget, man ønsker bliver skrevet om én selv, inden man skriver det. Lige nu er det faktisk helt grotesk, hvad folk kan finde på at skrive til mig under en slutrunde,« sagde Nikolaj Jacobsen på pressemødet lørdag.

Også Mikkel Hansen kommenterede på den kritik, han blev udsat for efter VM-kvartfinalen mod Egypten.

Det gjorde han efter semifinaletriumfen på 35-33 over Spanien.

»Vi er i en verden og et samfund i dag, hvor det er blevet så let at kritisere folk. Der er ikke så mange, der tør face-to-face, men online er det let at spille klog. Diverse mennesker hjemme i stuerne, der aldrig nogensinde har været i en situation som det der. Det vil altid være let at sidde og pege fingre,« lød det over for til TV 2 Sport fra Hansen.

Svenske Palicka, der blandt andet har haft Nikolaj Jacobsen som træner tidligere, fortæller, at han kun har hørt om positive meldinger i forhold til svenskerens VM-bedrifter.

»Jeg kan bare sige, at vi i Sverige, som jeg har forstået og hørt, ser på det, som at det er en stor bedrift, hvad det svenske landshold har opnået. Jeg synes, at vi på vores hold arbejder hårdt sammen. Og jeg håber, at tv-seerne får lidt glæde i disse svære tider,« siger han.

Danmark og Sverige møder hinanden klokken 17.30 søndag – et brag, vi dækker tæt her på B.T.

Både på Facebook og bt.dk.