Når Nikolaj Jacobsen, Mikkel Hansen, Niklas Landin & co. til januar skal kæmpe om EM-guld, bliver det på en dansk hjemmebane - selvom slutrunden foregår i Sverige, Norge og Østrig.

Den svenske avis Expressen kan nemlig afsløre, at hele 80 procent af alle billetterne til de gruppe -og mellemrundekampe, der skal spilles i Malmø, er blevet opkøbt af danskere.

Det bliver altså tale om en decideret dansk invasion af Malmø, når slutrunden løber af stablen fra den 10.-26. januar.

Det står klart, at det danske landshold - der er regerende olympisk -og verdensmester - skal alle sine gruppe -og mellemrundekampe lige på den anden side af Sundet, mens Sverige (der spiller gruppekampe i Stockholm) og Norge (der spiller grupperunden i Trondheim) slutter sig til Danmark i Malmø i mellemrunden.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Der bliver kanonkampe hver dag. Og her står det allerede klart, at danskerne dominerer billetkøbet,« siger Krister Bergström, der er vicedirektør i organisationen bag slutrunden, til Expressen.

»Af det, som vi har budgetteret med i Malmø, har vi solgt 90 procent af billetterne - 80 procent er til danske fans.«

Det betyder, at selvom Danmark og Sveriges mellemrundebrag foregår på svensk jord, så bliver det med voldsom rødhvid dominans på lægterne.

Krister Bergström håber, at de lokale svenske håndboldfans forstår alvoren.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Naturligvis er der stadig billetter tilbage at købe for vores gule venner. Nu håber vi, at den lokale fan vågner op. Hvis man vågner for sent, er der en risiko for, at man ikke får en plads i arenaen.«

Den svenske stjernespiller Kim Andersson tænker i forbindelse med den vilde danske tilskuerinteresse tilbage på verdensmesterskaberne i 2011, hvor Sverige også mødte Danmark i Malmø.

»For os var det næsten som at spille på udebane,« fortæller Kim Andersson.

Kampene i Malmø spilles i Malmö Arena, hvor der er plads til 15.500 tilskuere.