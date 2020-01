Fire svenske landsholdsspillere har undskyld til holdet, efter at de onsdag aften var på bar og drak alkohol.

Fire svenske landsholdsspillere måtte torsdag diske op med en undskyldning til holdet, efter at de onsdag aften under EM-slutrunden var taget på bar, hvor de drak alkohol.

Det skriver det svenske håndboldlandshold torsdag aften på sin hjemmeside, efter at flere svenske medier torsdag skrev om episoden.

Ifølge landsholdets hjemmeside drejer det sig om Jim Gottfridsson, Andreas Nilsson, Lukas Nilsson og Kim Ekdahl Du Rietz.

Gottfridsson, der er anfører på det svenske landshold, undskylder for episoden.

- Vi har taget en forkert beslutning og tager det fulde ansvar for det, vi har gjort.

- Vi beklager til alle på holdet og undskylder også til vores fans og alle, som arbejder for at gøre denne EM-slutrunde til et højdepunkt, siger Flensburg-Handewitt-spilleren til hjemmesiden.

Han var sammen med de tre andre gået på en bar i Malmø, hvor de drak vin og drinks. Det skulle ifølge spillerne selv have drejet sig om en til to genstande per person.

- Jeg er skuffet over det, der er sket, siger formand for Det Svenske Håndboldforbund Kristján Andrésson.

- Men spillerne har stillet sig op foran hele holdet og undskyld og gjort klart, at det ikke vil ske igen.

- Straks efter vi fik kendskab til episoden har vi snakket med spillerne både individuelt og sammen og har dermed lukket ned for hændelsen og fokuserer nu fuldt ud på de kommende kampe i Malmø, siger han.

Sverige spiller EM på hjemmebane og er gået videre til mellemrunden med nul point, efter at holdet blev toer i det indledende gruppespil efter Slovenien.

De spillede den seneste kamp tirsdag, hvor det blev til en 28-26-sejr over Polen, og holdet har haft kampfri både onsdag og torsdag.

Fredag indleder svenskerne mellemrunden mod Portugal. Holdet skal derudover møde Norge, Island og Ungarn og kæmpe om to pladser i semifinalerne.

Sverige har vundet EM fire gange. Seneste var i 2002. Ved den seneste EM-slutrunde i 2018 fik holdet sølvmedaljer efter et finalenederlag til Spanien.

/ritzau/