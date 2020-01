Svenske spillere vil hellere møde Ungarn end Danmark i mellemrunden ved EM, men tror, at Danmark går videre.

Det vil være godt for Sveriges chancer ved EM i håndbold, hvis Danmark ryger ud af turneringen inden mellemrunden.

Det siger flere af de svenske spillere til avisen Expressen inden onsdagens afgørende kampe i Danmarks gruppe.

- Jeg siger ikke, at jeg ikke vil have dem med, men på papiret vil det være bedre, hvis de ikke kommer med, siger den svenske målmand Mikael Appelgren.

Han tror dog, at Danmark formår at spille sig videre.

- Min mavefornemmelse siger mig, at de nok skal klare det. De har så meget kvalitet på holdet, som de endnu ikke har vist.

Holdkammeraten Andreas Nilsson er mere forsigtig, men erkender, at han hellere vil møde Ungarn end Danmark i mellemrunden.

- Ungarn er heller ikke så sjove at møde, men jeg tror faktisk, at jeg hellere vil møde Ungarn end Danmark, siger han.

Den svenske slutrundedebutant Jack Thurin er derimod helt klar i mælet.

- Selvfølgelig vil det være godt, hvis Danmark ryger ud, siger han.

Såfremt Ungarn får point i holdets sidste kamp mod Island er alt håb ude for Danmark, som senere onsdag aften møder Rusland.

Taber Ungarn derimod, kan Danmark gå videre med en sejr over Rusland.

Svenske Jim Gottfridsson er ikke i tvivl om, hvem han helst vil møde i mellemrunden, som Sverige kvalificerede sig til tirsdag.

- Jeg tror, at uanset hvilken Einstein du spørger i verden, er det bedre for os at have Ungarn. I teorien er det et dårligere hold. Men jeg er helt sikker på, at det alligevel bliver Danmark. De skal nok løse opgaven, siger han.

/ritzau/