Jim Gottfridsson følte, at Sverige kunne have vundet VM-finalen, men anerkender Danmark som verdens bedste.

Det lykkedes ikke for Sverige at blive verdensmester i håndbold for første gang siden 1999.

Søndagens finale ved VM i Egypten blev tabt med 24-26 til Danmark efter 13-13 ved pausen.

Sverige var med langt hen i kampen og førte sidste gang med 19-18 knap halvvejs i anden halvleg.

Derfor gør nederlaget ekstra ondt, erkender den svenske playmaker fra Flensburg-Handewitt, Jim Gottfridsson.

- Det føltes som om, at vi havde Danmark lidt på krogen. Men i anden halvleg fik vi ikke godt nok gang i vores kontrafase, og vi røg ned i Danmarks tempo.

- Og Niklas Landin havde et stort antal fantastiske redninger, siger Jim Gottfridsson til TV6 ifølge nyhedsbureauet TT.

Han anerkender dog, at Danmark fortjener at være verdensmester for anden gang i træk.

- Det er klart, at Danmark har verdens bedste hold, det er bare at lykønske dem. Men det føltes virkelig som om, at vi havde chancen for at vinde i dag, siger Flensburg-Handewitt-stjernen.

Sverige er igennem historien nu noteret for fire guld-, fire sølv- og fire bronzemedaljer ved VM.

Sverige vandt VM i 1954, 1958, 1990 og 1999.

/ritzau/