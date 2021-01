De fleste er enige. Også i Sverige.

Danmark er favorit til at tage VM-guldet søndag aften, men der er også en svensk ekspertrøst i eksempelvis Aftonbladet, der har mere tiltro til, at vores naboer løber med det hele i Egypten.

Hos et andet stort medie i Sverige, Expressen, er den svenske Viaplay-ekspert Martin Frändesjö blevet bedt om give sit syn på finalekampen, og han har Danmark som svag favorit.

Men han har også en stikpille til danskernes største stjerne, Mikkel Hansen, og mener, at Sverige kan tippe det over til deres fordel, hvis de kan stække ham i syv mod seks-angrebsspillet.

Mikkel Hansen er ham, svenskerne skal stække. Foto: Henning Bagger Vis mere Mikkel Hansen er ham, svenskerne skal stække. Foto: Henning Bagger

»At møde et dansk syv mod seks-spil er noget af det mest ubehagelige, der findes,« fortæller han, inden han præciserer, hvorfor han mener, Sverige kan ramme Danmark ved at fokusere på ham, vi alle sætter vores lid til.

»Mikkel Hansen begynder angrebene med en til tider halvsløj indsats, og det er måske Sveriges fordel. Hvis Sverige lykkes med at komme højt op og klappe til Hansen, er meget vundet,« lyder det fra Martin Frändesjö, som tilføjer:

»Det gælder om at begrænse mulighederne og ikke lade ham vælge ud fra hele sin palet. Hansen har skuddet, han har opspillet og ikke mindst de stenhårde pasninger. Sverige skal lukke ned for hans valgmuligheder, ellers bliver det for svært,« mener den svenske ekspert.

I hans analyse har danskerne desuden rutinen i Niklas Landin, Lasse Svan og Mikkel Hansen samt ungdommen i Mathias Gidsel og Magnus Saugstrup, mens Sverige har overhåneden i kollektivet, stærke fløjspillere og en troværdig ledelse.

Svaret har vi i aften.