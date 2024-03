Aalborg Håndbold havde det svært, men fik kæmpet sig tilbage og tog en vital gruppesejr mod Pick Szeged.

Aalborg Håndbold rykkede onsdag aften et stort skridt tættere på at snuppe en af de to pladser i Champions League-gruppen, som sender holdet direkte i kvartfinalerne.

Efter en svær kamp hjemme mod ungarske Pick Szeged, hvor danskerne længe hang efter, sikrede en svensk keeper og en stærk afslutning en sejr på 31-26.

- Vi har stadig meget arbejde foran os, men det her var et rigtig godt skridt på vejen, siger cheftræner Stefan Madsen til DR Sporten efter kampen.

Det sender Aalborg op på 16 point i front af gruppen med to kampe tilbage. THW Kiel har samme pointantal, men har tre kampe tilbage. Pick Szeged, Kielce og PSG har alle 13 point, og de to sidstnævnte har som Kiel tre kampe tilbage.

Aalborg havde det svært defensivt, hvor især den hærdebrede stregspiller Bence Bánhidi var en evig kilde til ballade i det nordjyske forsvar.

Han trak flere straffekast, når ikke han selv scorede, og generelt kom ungarerne for let frem til for store chancer.

I den anden ende af banen spillede Aalborg også for uskarpt. Holdet passede dårligt på bolden, og det gjorde, at mange angreb slet ikke endte med en afslutning.

På trods af at gæsternes målmand Roland Mikler kun reddede tre bolde i første halvleg, scorede Aalborg kun 14 mål, mens Pick Szeged fik nettet til at blafre 16 gange.

På positivsiden sluttede nordjyderne første halvleg godt af. Fra at have været nede med fem mål undervejs fik Aalborg reduceret til 14-16 kort før pausen.

Det skyldtes blandt andet, at Niklas Landin, som ikke fik fat i noget, blev afløst i målet af Fabian Norsten. Han snuppede tæt på 40 procent af ungarernes forsøg.

Angrebsspillet led dog stadig for de danske vicemestre. Tre mål på ti minutter efter pausen betød, at Aalborg ikke fik spist sig ind på gæsterne trods Norstens gode præstation.

Aalborg fik kontakt ved 20-20, men især Bánhidi blev ved med at give danskerne store problemer. Det tenderede til tider slåskampe inde i det centrale forsvar hos danskerne.

- Der blev gået en masse over stregen mange steder i kampen, men det var sådan en kamp, hvor man var nødt til at gå over stregen, siger Aalborg-veteran Henrik Møllgaard til DR Sporten.

Kampen var på vippen konstant, og med ni minutter igen kunne Mikkel Hansen på straffekast gøre det til 25-24. Det var hjemmeholdets første føring siden 6-5.

Og det blev det afgørende vendepunkt. Øget tempo i det danske angrebsspil gav flere gode chancer, som blev udnyttet.

Da Thomas Arnoldsen små tre minutter før tid brød igennem og gjorde det til 29-25, var kampen afgjort.

/ritzau/