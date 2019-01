Den svenske håndboldlandsholdsspiller Loui Sand stopper karrieren, fordi hun lider af kønsdysfori.

»Jeg blev født i den forkerte krop.«

Sådan fortæller Loui Sand i podcasten 'Udkast', hvilket ligger til grund for den store beslutning om at stoppe karrieren og fortælle sin historie. I podcasten uddyber den nu forhenværende håndboldspiller endvidere.

»Det er ekstremt befriende at lægge kortene på bordet og sige, hvem jeg er. Måske ville det have været lettere at lyve, men det har jeg gjort alt for længe. Det bliver en hård tid, men jeg er 100 procent sikker på, at jeg vil føle mig bedre. Jeg har altid kendt mig selv som Loui Sand, ikke Louise Sand,« fortæller svenskeren om sit dåbsnavn, Louise.

Vis dette opslag på Instagram Hej, detta är jobbigt och samtidigt befriande att berätta för er. Jag har nu valt att lägga handbollskorna på hyllan föralltid. Jag har brutit mitt kontrakt med mitt klubblag Fleury. Klubben och tjejerna har varit helt underbara. Tack ”alla” klubbar för dessa år. Tack alla tjejer jag fått äran att spela med och allt folk runtomkring idrotten. Tack för att jag har fått äran att bära den svenska landslagströjan i så många år, kom upp i mer än 100 landskamper. Trodde jag aldrig. Tack också mamma och pappa för att ni alltid har kört mig till matcher och träningar sen jag varit liten, framförallt att ni stöttar mig genom detta och älskar mig oavsett vad, samma med mina älskade polare. Jag älskar er. Det finns en anledning varför jag har slutat, detta kan ni lyssna på i utkastpodden (Spotify/podcaster) i extraavsnittet nu där jag lägger alla korten på bordet. Jag har lyssnat på avsnittet och jag låter väldigt känslokall och pratar om detta som ingenting. Men det var svårt att göra det på något annat sätt, stakar mig även på en del ord. Jag hoppas ni förstår och respekterar mitt beslut. Nu är det dags att leva mitt liv på riktigt Et opslag delt af Loui Sand (@louisand) den 7. Jan, 2019 kl. 8.05 PST

Også på Instagram deler Loui Sand sin historie.

Her står, at håndboldspilleren er stoppet i sin franske klub, Fleury Loiret HB, som har vist stor forståelse for beslutningen.

Kønsdysfori beskrives af LGBT Danmark som ubehag transpersoner kan opleve, når der er uoverenstemmelser mellem det køn, man blev født i og det køn, man føler sig som.

Samtidig sender Loui Sand også en stor tak.

»Tak til alle klubber i de sidste år. Tak til alle pigerne, som jeg fik æren at spille med og alle folkene omkring sporten. Tak for at have haft æren af at have spillet i den svenske nationaletrøje i så mange år. Var med i mere end 100 landskampe, hvilket jeg aldrig troede ville ske. Nu er det tid til at leve mit liv rigtigt,« skriver Loui Sand blandt andet.

Louise Sand nåede også at spille OL for det svenske landshold. Her fra OL i 2016 i Rio de Janeiro. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Louise Sand nåede også at spille OL for det svenske landshold. Her fra OL i 2016 i Rio de Janeiro. Foto: FRANCK FIFE

Loui Sand er 26 år gammel.