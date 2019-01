Loui Sand er i den grad overvældet. For efter hun meddelte, at hun stopper håndboldkarrieren, fordi hun lider af kønsdysfori, kan hun knap have sin telefon på sig.

»Al den kærlighed, jeg har fået på Instagram, Facebook, i private beskeder og bare generelt er hel ubeskrivelig,« siger Loui Sand til SVT.

Hendes telefon har vibreret nærmest uden pause, siden nyheden kom frem, fortæller hun.

»Jeg vidste, der ville blive skrevet om det i medierne, men jeg troede aldrig, jeg ville få så meget kærlighed. Jeg bliver så glad. Det kan slet ikke beskrives,« siger den nu tidligere landsholdsspiller.

Loui Sand (tv.) nåede at spille over 100 kampe for det svenske landshold. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Beslutningen om at åbne op om sit stop har været længe undervejs. Dog har både Loui Sands familie og kæreste Emma godt vidst, hvilke tanker hun har gået med, og den 26-årige svensker understreger også, at hun ikke havde klaret sig uden deres støtte. Nu venter der så Loui Sand et forløb, som hun ikke vil afsløre alle detaljer omkring.

»Efter jeg har fået diagnosen kønsdysfori, har jeg fået nogle hormoner. Man er hele tiden i kontakt med læger og psykologer og skal tage stilling til, om man vil opereres eller ej. Jeg er ret klar over, hvad jeg gør, men det venter jeg med at melde ud, til det rette tidspunkt kommer,« siger hun til SVT.

Og det er tydeligt, at hendes udmelding har kastet mange reaktioner af sig på de sociale medier.

Til Instagram-opslaget hvori Loui Sand skriver, at hun lægger håndboldskoene på hylden, er der i skrivende stund kommet over 1.200 kommentarer. Her kan du læse et udpluk af dem: