26-årige Louise Sand har spillet mere end 100 landskampe for Sveriges landshold, men nu stopper hun karrieren.

Det fortæller den 26-årige topspiller på det sociale medie Instagram og i en podcast. Årsagen er, at hun føler sig mere som mand end kvinde.

- Det er utroligt svært, men samtidig utroligt befriende at berette det her for jer.

- Jeg har nu valgt at lægge håndboldskoene på hylden for altid. Jeg har brudt min kontrakt med mit klubhold Fleury. Klubben og pigerne har været helt fantastiske, skriver Louise Sand på Instagram.

I en podcast forklarer hun årsagen til, at hun har valgt at stoppe i en relativt tidlig alder.

- Jeg er født i en forkert krop, siger hun blandt andet i podcasten.

Louise Sand har spillet mere end 100 kampe for Sveriges kvindelandshold, men det er slut nu. Kontrakten med franske Fleury er også blevet ophævet.

- Nu er dagen kommet, hvor jeg skal til at leve mit liv rigtigt, skriver hun på Instagram.

/ritzau/