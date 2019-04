Lukas Karlsson flytter af familiære årsager til Norge efter sæsonen. Han kom til dansk håndbold i 2007.

Med sit rappe fodskifte og store overblik har svenskeren Lukas Karlsson været ophavsmand til mange mål i dansk håndbold siden 2007, men til sommer er det slut.

Playmakeren har meddelt Ribe-Esbjerg HH, at han ikke forlænger sin kontrakt. I stedet flytter han til Norge med sin kone, Ida Bjørndalen Karlsson. Det fortæller Lukas Karlsson til JydskeVestkysten.

- Havde jeg kun været mig selv, er det meget muligt, at jeg havde skrevet under på en ny aftale. Jeg kan jo rigtig gode lide at være i Ribe-Esbjerg og være med til at opbygge nogle ting, men nu har jeg også en familie at tage hensyn til, siger Lukas Karlsson.

Den beslutning ærgrer Ribe-Esbjergs sportschef, Sune Agerschou.

- Vi kunne sagtens se ham i vores klub flere år frem i tiden, og jeg kan sige, at vi har strakt os så langt som muligt for at lave en ny kontrakt, men det lykkedes desværre ikke, siger Sune Agerschou til JydskeVestkysten.

Lukas Karlsson har spillet i den vestjyske klub siden 2016. Før det spillede han for KIF Kolding og Viborg HK.

Den 36-årige playmaker har endnu ikke skrevet under på en kontrakt med en norsk klub, men han forventer at fortsætte karrieren, når familien rykker til Norge.

Lukas Karlsson har et barn med Ida Bjørndalen Karlsson, og parret venter tvillinger til oktober.

Ida Bjørndalen Karlsson har også haft en lang karriere i dansk håndbold. Hun nåede at spille for Viborg HK, Vejen EH og Team Esbjerg, inden hun sidste år indstillede håndboldkarrieren.

