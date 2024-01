Formelle pressemøder er en sjældenhed i håndboldens verden.

Men forud for de danske EM-semifinale mod Tyskland fredag blev sporten sat på flaske af det europæiske håndboldforbund.

Alligevel boblede den gode stemning frem mellem især den tyske landstræner Alfred Gislason og landstræner Nikolaj Jacobsen.

De to kender hinanden fra mange dueller i Bundesligaen på trænerbænken, og da B.T. sprugte Jacobsen, hvad Tyskland har betydet for hans karriere efter utallige år som spiller og træner, fik han salen til at grine.

God stemning mellem Gislason og Jacobsen, der roste hinanden til skyerne. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere God stemning mellem Gislason og Jacobsen, der roste hinanden til skyerne. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»For mig er Tyskland jo... mit andet... kan man tillade sig at sige hjemland? Jeg holder virkelig meget af Tyskland, og jeg elsker de tyske mennesker og deres høflighed. De behandler andre mennesker med respekt altid. På den måde kan jeg kun sige gode ting, men hvis jeg skal komme med en minusting, så kunne deres internet på motorvejen godt være lidt bedre, når man nu skal køre der i så lang tid,« lød det fra Jacobsen, inden salen grinte.

Nikolaj Jacobsen har vundet mesterskaber som både spiller og træner i henholdsvis THW Kiel og Rhein-Neckar Löwen. Og det har været hans hjem i mange år.

Det var dér, han fandt ud af, at han kunne blive noget med sin håndbold, fortæller han.

»Tyskland har haft en kæmpe betydning for mig som spiller og som træner. Jeg kom herned som 26-årig. Måske en anelse udisciplineret. Det fik 'Noka' (Zvonimir Serdarušić, legendarisk Kiel-træner, red.) lavet om på. Han lærte mig, hvad disciplin kunne betyde. Men han lærte mig også, at jeg kunne mange flere ting, end jeg lige havde regnet med. Der var måske en, der skulle presse mig,« siger Jacobsen og fortsætter:

»Jeg fik lov til at spille sammen med nogen af historiens absolut bedste spillere, der nogensinde har gået på den jord her. De lærte mig meget, hvordan man kunne blive bedre,« slutter han.

Danmark møder Tyskland fredag aften 20.30 i Lanxess Arena i Køln.

Et opgør, du kan følge før, under og efter her på bt.dk.