Han kiggede op på uret og vidste, hvad klokken var slået.

Lasse Svan er i gang med sin sidste slutrunde med de danske håndboldherrer.

Og fredag aften blev drømmen om EM-guld knust i det danske nederlag til Spanien i semifinalen. Svan har nydt masser af triumfer med landsholdet, men en sidste guldmedalje måtte han vinke farvel til.

»I det øjeblik, kampen slutter, der er jeg godt klar over, at jeg ikke får en guldmedalje med hjem. Det havde jeg ønsket mig. Men en ting er, hvad man ønsker sig. Noget andet er, hvad man arbejder sig til. I dag må vi også bare sige, at vi ikke fortjente at vinde. For mit eget vedkommende vil jeg gerne hjem med en medalje. Det er hovedmålet for os lige nu. Ingen vil tomhændet hjem,« siger Svan om kampen om bronze, der nu venter søndag.

Landin og Svan efter nederlaget. Foto: FERENC ISZA Vis mere Landin og Svan efter nederlaget. Foto: FERENC ISZA

»Det er utroligt trist lige nu. Der er ingen, der sidder derinde (i omklædningsrummet, red.), der ikke havde håbet på, at vi skulle spille om guld på søndag. Det er en ekstremt svær opgave, men jeg tror, at alle er interesseret i at få noget med hjem. Det er jeg i hvert fald,« siger Svan.

Den rutinerede fløjspillers forklaring på den danske fiasko var slet og ret, at Spanien var bedre. Og han synes, at snakken om Danmark som guldfavorit næsten har været arrogant.

»Vi vil altid være blandt favoritterne, men jeg synes også, at det har tangeret til det arrogante, hvor store favoritter vi har været fra start af. Det har ikke påvirket os (at være favoritter, red.), vi vidste godt, hvilken udfordring vi stod over for og hvor benhård en turnering, det er,« siger Svan.

Danmark spiller bronzekamp 15.30 søndag.