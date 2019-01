Lasse Svan spillede sin 200. landskamp mod Tunesien, men Hans Lindbergs fravær gjorde ondt.

Da var taler og hyldest i omklædningsrummet til Lasse Svan, da håndboldlandsholdet havde besejret Tunesien med 36-22 lørdag aften.

Som den 12. spiller i dansk håndboldhistorie rundede fløjspilleren nemlig 200 landskampe, og det udløste pæne ord fra både landstræner Nikolaj Jacobsen og anfører Niklas Landin.

- De sagde, at de ved, at de altid kan regne med mig. Det var dejlige ord at få med på vejen, for det er også det, jeg gerne vil stå for. Hvis der er noget, der skal løses, så stiller jeg gerne op, siger Lasse Svan.

Den nu 35-årige Flensburg-spiller fik sin første landskamp tilbage i 2003 og har vist sig så langtidsholdbar, at han fortsat spiller på allerhøjeste niveau.

- Jeg er beæret og stolt over at have brudt den barriere. Det betyder meget for mig. Jeg er glad for, at det gik godt både med kampen og med mig selv, siger Lasse Svan.

Det lagde dog en lille dæmper på begejstringen, at han ikke kunne fejre det sammen med sin faste fløjmakker i mere end et årti, Hans Lindberg.

Veteranen fra Füchse Berlin pådrog sig en lægskade i VM-åbningskampen og er foreløbig ude af VM-truppen. Den melding gjorde ondt, siger Svan.

- Først og fremmest er jeg utrolig ked af det på Hans' vegne. Vi har glædet os til at skulle spille det her VM sammen. Det er noget, vi har snakket om meget længe.

- Han havde ikke fortjent, at det i første omgang skal slutte på den måde, siger Lasse Svan.

Han har i stedet fået Bjerringbro-Silkeborgs Johan Hansen som makker på højrefløjen.

- Johan har vist, at han både i forsvaret og angrebet kan stå imod. Han har en springkraft som få andre, og jeg er sikker på, at han nok skal bidrage, når han er på banen, siger Svan.

I sine nu 200 landskampe er han noteret for 459 mål. Det rækker til en 12.-plads på alle tiders danske topscorerliste.

