Lasse Svan står foran sin fjerde guldkamp ved VM. Sammen med landsholdet har han vundet alle store titler.

Da Lasse Svan som ung fløjspiller trådte ind på håndboldlandsholdet for 18 år siden, havde Danmarks herrelandshold ikke været i en VM-finale siden 1967.

Søndag står den i dag 37-årige landsholdskæmpe foran sin fjerde af slagsen.

Sammen med Niklas Landin og Mikkel Hansen står han som ansigtet på det danske landsholds optur gennem det seneste halvandet årti.

- Det havde jeg aldrig nogensinde troet, at jeg skulle opleve. Det har været vildt. Og at vi nu har chancen for at vinde VM igen, betyder meget for os allesammen.

I mange år stod han i skyggen af Hans Lindberg på højrefløjen, men Svan var alligevel en del af holdet i finalerne i 2011 og 2013.

Begge endte med nederlag til henholdsvis Frankrig og Spanien. For to år siden var Flensburg-spilleren for længst blevet det uanfægtede førstevalg, da det endelig lykkedes at erobre VM-titlen foran eget publikum i Herning.

- Det har været virkelig, virkelig sjovt at være med på et hold, der har været i så mange finaler og heldigvis også har prøvet at vinde alle de store titler, siger Lasse Svan.

Ud over VM-triumfen for to år siden var han med til at vinde EM i 2012 og OL-guld fire år senere.

Fredagens semifinale mod Spanien var fløjveteranens kamp nummer 225 i landsholdstrøjen.

Under VM har han passeret både Jesper Nøddesbo og Kasper Hvidt på alle tiders rangliste over flest landskampe. Her er Svan nu nummer syv.

/ritzau/