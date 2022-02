Da København Håndbold i begyndelsen af februar offentliggjorde tiltrædelsen af en ny direktør, var det en gammel kending, der sprang i øjnene.

Louise Svalastog var tilbage i håndboldverdenen, efter at hun i februar 2020 havde meddelt, at hun var begyndt som ejendomsmægler.

Nu sætter den 39-årige Svalastog ord på, hvorfor hun tog beslutningen om at stoppe som ejendomsmægler. For selvom hun havde haft en drøm om at være ejendomsmægler, siden hun var 14 år, blev det alligevel håndbolden, der trak det længste strå.

»Jeg elsker ganske enkelt håndbold og har brugt størstedelen af mit liv på håndbold. Da min tidligere chef og nuværende ejer af klubben ringede og tilbød mig det (jobbet, red.), så var jeg ikke rigtig i tvivl,« fortæller Louise Svalastog.

Selvom kærligheden til håndbolden var den overskyggende grund til beslutningen, er der også andre årsager til, at Svalastog valgte at takke ja til jobbet som direktør.

»Jeg har arbejdet nede på banen i utrolig mange år af mit liv, og jeg har altid haft en holdning til, hvordan jeg synes, at man skal gøre og ikke gøre, og hvordan man kan agere,« forklarer hun.

»Nu synes jeg, at det er spændende selv at kunne få lov til at sætte mit præg på klubben og hjælpe klubben til at træde op på et lidt andet niveau igen. Vi har været nede i nogle år, og nu vil vi gerne tilbage og markere os lidt igen.«

Kun tre dage efter, at København Håndbold havde offentliggjort tiltrædelsen af Louise Svalastog som ny direktør, annoncerede klubben, at de i fællesskab med cheftræner Claus Mogensen havde besluttet, at han skulle stoppe som træner efter sæsonen.

I stedet ansatte klubben Rasmus Overby, som kommer til fra svenske Sävehof. København Håndbolds nye direktør har dog ikke haft indflydelse på dette skifte.

»Jeg fik at vide, hvordan landet lå, da jeg kom til klubben, og der håbede jeg egentlig, at Claus fortsatte, fordi Claus har gjort sindssygt meget godt for København Håndbold og er en mega ihærdig og dygtig træner,« siger Svalastog.

»Men hvordan og hvorledes, det har Claus helt selv valgt at sige nej tak til, så det har ikke rigtig noget med mig at gøre. Det er bare tilfældigt, at de to ting er kommet lige efter hinanden.«

Rasmus Overby tiltræder stillingen fra sommer 2022, og Svalastog er sammen med ham og resten af klubben klar til at rykke København Håndbold til nye højder.

En af ambitionerne er at sikre klubben et sundere økonomisk fundament. I samarbejde med Casper Porsgaard, som også er direktør i København Håndbold, skal Svalastog sikre, at ejeren, Kim Mikkelsen, skal have mindre økonomiske udgifter end hidtil.

Dette skal ske gennem en regulering af budgettet, en stigning af sponsorer og et større erhvervsnetværk.

Svalastog anerkender, at det er – og altid har været – svært at drive en håndboldklub blandt andet grundet den store konkurrence i hovedstadsområdet, men hun er optimistisk.

»Hvis vi alle sammen kører en håndboldklub fuldstændig ens, så skiller vi os jo ikke ud, og det vil vi faktisk rigtig gerne i København Håndbold,« siger Louise Svalastog.

»Vi vil gerne ud og være hovedstadens og Østdanmarks kvindehåndboldhold, som symboliserer kvindepower, professionalisme og vinderattitude.«