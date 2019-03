Danmark slog Rumænien i tredje kamp i træningsturneringen Golden League.

Det har været en god weekend for de danske håndbolddamer i træningsturneringen Golden League.

Lørdag vandt Danmark 25-22 over Frankrig, og søndag snuppede danskerne en endnu mere overlegen sejr over Rumænien.

Det endte med en komfortabel dansk sejr på hele 36-23 over rumænerne, der var uden blandt andre stjernen Cristina Neagu.

Turneringen begyndte skidt for Danmark, som i torsdags tabte 20-31 til Norge. Men siden har pilen kun peget opad.

I søndagens afsluttende kamp mod Rumænien lignede det en nogenlunde lige kamp i de første 30 minutter.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen havde givet den 19-årige målmand Amalie Milling chancen fra start, og hun havde flere gode redninger.

Rumænerne fulgte med til stillingen 9-9, og Danmark kæmpede lidt med tingene i både forsvar og angreb.

Danmark var kun foran 15-13 ved pausen, men i anden halvleg var der klasseforskel på de to hold.

Rumænien gik mere eller mindre i opløsning, og Danmark scorede efter behag.

Isoleret set vandt Danmark anden halvleg med hele 11 mål.

Bagspilleren Stine Jørgensen var lettet over den helstøbte præstation mod rumænerne.

»Det er lang tid siden, at vi har fået en sejr som denne her. Det var en rigtig god oplevelse. Det var dejligt at se, at det, vi har arbejdet og knoklet for, lykkedes.«

»Vi fandt et fint spændingsniveau. Alle leverede en flot indsats,« siger Stine Jørgensen til TV 2 Sport.

Odense-spilleren minder dog om torsdagens nederlag til Norge, som stadig giver danskerne en del at arbejde videre med.

»Det var en helt anden kamp, vi spillede i torsdags. Vi skal spørge os selv, hvorfor vi skal spille som dag og nat. Selv om vi spillede to gode kampe i træk, så er det ikke slut endnu.«

»Næste gang, vi samles, håber jeg ikke, vi skal starte helt forfra igen. Det var en god træning for os, men der er stadig masser at tage fat i,« mener Stine Jørgensen.

